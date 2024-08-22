В Подмосковье запретили использовать первые этажи под жилье

Вступило в силу постановление правительства Московской области, втором по численности населения регионе страны, где пересмотрены градостроительные нормативы региона.

В многоквартирных домах, строительство которых лишь планируется, делать первые этажи жилыми теперь запрещается. Высота самих первых этажей должна быть не менее 4,2 м. От этих норм можно отступить лишь в случае, если в доме не более четырех этажей.

Количество мест для постоянной парковки автомобилей теперь может определяется как 90% от расчетного показателя автомобилизации местного населения. В Подмосковье этот показатель составляет 365 машин на тысячу жителей.

Не менее 25% из них должны находиться в границах жилого квартала.

Остальные 75% — в границах жилого района, но так, чтобы пешеходный маршрут до них не превышал 1,2 км.

А.Б.