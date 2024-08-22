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Московский листок

В Подмосковье запретили использовать первые этажи под жилье

Опубликовано 22.08.2024 в разделе комментариев 1

жкх жилье закон
В Подмосковье запретили использовать первые этажи под жилье

Вступило в силу постановление правительства Московской области, втором по численности населения регионе страны, где пересмотрены градостроительные нормативы региона.

В многоквартирных домах, строительство которых лишь планируется, делать первые этажи жилыми теперь запрещается. Высота самих первых этажей должна быть не менее 4,2 м. От этих норм можно отступить лишь в случае, если в доме не более четырех этажей.

Количество мест для постоянной парковки автомобилей теперь может определяется как 90% от расчетного показателя автомобилизации местного населения. В Подмосковье этот показатель составляет 365 машин на тысячу жителей.

Не менее 25% из них должны находиться в границах жилого квартала.

Остальные 75% — в границах жилого района, но так, чтобы пешеходный маршрут до них не превышал 1,2 км.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Pedr написал 22.08.2024 11:43
Кацапам надо перерборудовать под жилье любые заглубленные сооружения. Для защиты от ракетно-бомбовых ударов. Гoвнoкaчки, подвалы, подземные переходы, теплотрассы и парковки. А еще кацапам следует учить наизусть слово "мамат".
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