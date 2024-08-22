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Московский листок

Эксперты сообщили о росте смертей от диабета на фоне «пандемии ожирения»

Опубликовано 22.08.2024 в разделе комментариев 2

геноцид вымирание смертность
Эксперты сообщили о росте смертей от диабета на фоне &#171;пандемии ожирения&#187;

Смертность в России от сахарного диабета за 2023 год выросла на 14,4%, до 48 469 человек (2,7% от общего числа умерших), следует из ежегодного отчета Росстата. Среди массовых болезней, ставших причиной более 1% смертей за прошлый год, это самый значительный прирост.

Рост смертей от сахарного диабета произошел на фоне снижения в 2023 году общей смертности на 7,1%, до 1,764 млн человек, которое в значительной мере объясняется резким снижением числа умерших от COVID-19 (почти на 90%) после завершения пандемии.

Наибольшее число россиян — 46,2% (814 тыс.) — в прошлом году умерли от болезней системы кровообращения (смертность по этой причине снизилась на 2,1%), вторая по частоте причина смерти (16%, или 284 тыс. человек) — от злокачественных новообразований (смертность увеличилась на 2,7%).

Всплеск числа умерших от сахарного диабета (сразу на 26%) произошел в 2020 году — год начала пандемии — и достиг пикового значения в 51,8 тыс. умерших, но затем в течение двух лет снижался.

Текущий рост эксперты объясняют целой совокупностью факторов, среди которых отложенные последствия короновируса, рост числа людей с ожирением, способствующим развитию сахарного диабета, увеличение выявляемости этого заболевания и его учета при указании причин смертности.

Послендние две - чисто статистический эффект, и нас, по сути, не касаются. Ковид тоже нам не повластен, особенно когда уже закончился.

А вот "эпидемия ожирения" - факт пугающий. При том, что кажется не очень серьезным и вроде бы поправимым - не лопй лишнего, и все... Но рост числа ожирелых уже и правда эпидемический.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:головне
Gerd написал 22.08.2024 11:46
Так не надо жрать протухший комбикорм типа жареной кацапятины. Который не едят даже кошки и собаки. Ну и кацапская окружающая действительность разрушает организм в психо-соматическом плане.
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Обмен будет
Лапиньш написал 22.08.2024 11:10
Так жрут и мало работают. Жрут пиво и всякие вкусняшки от безделья. Ну уж мамаши своих то. Чад неужто не балуют всякими тортиками и не пичкают с детства всем подряд от любви к своему чаду. И средства связи добавляют общую картину. Сидим в инетах замещая походку к друзьям или в кружок по интересам.
Толстей неповоротлиаая тупая вата. Жирей. Обменяем тебя сало, на героев. И то дело будет.
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