А нам точно не нужны войска ПВО страны?

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Начался пожар. Из-за полученных повреждений судно затонуло. В ходе спасательной операции удалось спасти 17 членов экипажа, один пропал без вести.

Собственно, новость неприятная, но, к сожалению, в последнее время обыкновенная - ВСУ вновь атаковали полыхающую несколько дней нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. А ночью 23 августа - попытка атаковать дроном-камикадзе атомную электростанцию в Курчатове, беспилотник сбит у Курской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, украинский дрон обнаружен в непосредственной близости от хранилища отработанного ядерного топлива Курской АЭС.

Ущерб от каждой из этих атак не фатальный, но беспокоит массовость.

Почему наша ПВО оказалась столь малоэффективной против технологически не слишком-то совершенных БПЛА?

Еще в поздний брежневский период был создан новый вид вооруженных сил - ПВО страны. Это радикально отличалось от локальных систем ПВО дивизионного, армейского и даже фронтового уровня. Это был совершенно отдельный вид ВС СССР. В состав Войск ПВО входили три рода войск: Зенитные ракетные войска (ЗРВ), Истребительная авиация (ИА) и Радиотехнические войска (РТВ).

Потом это дело как-то рассыпалось и упразднилось. К 1998 году ПВО России как вид вооруженных сил исчезли в составе ВКС. А угроза, как выяснилось, никуда не девалась.

А.Б.