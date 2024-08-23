В Литве начали строить военную базу Германии

В Литве начали строить первую постоянную зарубежную военную базу Германии со времен Второй мировой войны, пишет газета Financial Times.

К 2027 году там разместятся около четырех тысяч солдат бундесвера.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что размещение боевой бригады в Литве обойдется Германии примерно в 11 миллиардов евро. Из этой суммы миллиард пойдет на ежегодные эксплуатационные расходы, четыре миллиарда — закупку бронетехники и шесть миллиардов — на дальнейшие инвестиции, такие как строительство инфраструктуры и закупка военной формы.

При этом указанная сумма не включает в себя выплаты надбавок за прохождение службы за рубежом. Ну и "боевые", видимо, тоже не включает пока...

Мне одному кажется, что давно пора размещать ядерное оружие в Калининграде?

А.Б.