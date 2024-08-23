В Литве начали строить военную базу Германии

В Литве начали строить первую постоянную зарубежную военную базу Германии со времен Второй мировой войны, пишет газета Financial Times.
К 2027 году там разместятся около четырех тысяч солдат бундесвера.
Немецкие СМИ ранее сообщали, что размещение боевой бригады в Литве обойдется Германии примерно в 11 миллиардов евро. Из этой суммы миллиард пойдет на ежегодные эксплуатационные расходы, четыре миллиарда — закупку бронетехники и шесть миллиардов — на дальнейшие инвестиции, такие как строительство инфраструктуры и закупка военной формы.
При этом указанная сумма не включает в себя выплаты надбавок за прохождение службы за рубежом. Ну и "боевые", видимо, тоже не включает пока...
Мне одному кажется, что давно пора размещать ядерное оружие в Калининграде?
А.Б.
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Лапиньш написал 23.08.2024 13:41
Лапиньш написал 23.08.2024 13:37
За 4 года закрыто 3290 школ" - по данным Министерства образования и науки РФ. - "
Российским детям разрешат работать на вредных производствах из-за кадрового голода" - как сообщает The Moscow Times. - The Moscow Times: "Правительство вдвое сократит расходы на ЖКХ, несмотря на массовые аварии". -
"Жители городов России замерзают в своих квартирах и греются у костров. В стране возникла масштабная аварийная ситуация" - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. - "Долги россиян за ЖКХ установили новый исторический рекорд" - как сообщает The Moscow Times. - Forbes: "Цены на курицу достигли исторического рекорд
По данным Росстата". - Deutsche Welle: "В 2015 году путин постановил уничтожать ввезенные в РФ продукты питания из "недружественных" стран. Только за пять лет Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тысяч тонн качественной но "запрещенной" продукции." - Deutsche Welle: "В докладе ЮНИСЕФ о продовольственной безопасности
в мире, обнародованном летом 2021 года, говорится, что с 2018 по 2020 год в условиях нехватки еды и на грани голода в России жили более девяти миллионов человек."
- "МВД потребовало доступ ко всем банковским переводам и телефонным звонкам россиян" - как сообщает ТАСС. ... -
"Только благодаря выдающейся внешней политике нашего президента, наши холодильники всегда будут полными"
- сказал заведующий ростовским моргом! Россияне!!!
Лапиньш написал 23.08.2024 13:34
- Совокупное состояние 25 богатейших бизнесменов (*** путинских олигархов) России в 2023 году, несмотря на западные санкции, выросло на 50,01 млрд долларов. Их общее состояние составило 328,53 млрд долларов, как следует из опубликованной сводки Bloomberg Billionaires Index.
- BBC News: "В России значительно выросло количество долларовых миллионеров и миллиардеров, подсчитал Credit Suisse. На долю 10% самых богатых граждан приходится 83% всего богатства России."
- Только лишь зарплата, ТОЛЬКО ОДНОГО госчиновника в убыточной государственной компании, а именно Игоря Сечина, обходится россиянам в 1,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ В ГОД!
А сколько еще таких Миллеров и прочих Рогозинов?! ... *** В то же время: - SakhaNews: "В аварийном состоянии находится каждая пятая школа в Якутии".
А ведь в Якутии добывается ЧЕТВЕРТЬ ВСЕХ АЛМАЗОВ МИРА, сурьма, уран, нефть, газ, каменный уголь, золото, серебро, железо, олово, вольфрам, свинец, цинк, гранит, мрамор. - "
Лапиньш написал 23.08.2024 13:32
По оценкам Forbes 1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ В ЧАС тратится на войну из кошельков всех россиян!!!
Эта сумма включает лишь непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери, понесенные россиянами от санкций и экономической изоляции! -
Весь годовой бюджет России на здравоохранение 1,5 триллиона рублей, ЭТО 48 ДНЕЙ ВОЙНЫ. -
В 2023 году строительство многопрофильной больницы на 500 мест в среднем по России обходилось около 6 млрд рублей. Одна больница ЭТО 5 ЧАСОВ ВОЙНЫ. -
В 2024 году стоимость строительства современной школы на 1000 мест в рамках федерального проекта "Современная школа" составила 2,3 млрд рублей. Одна школа ЭТО 2 ЧАСА ВОЙНЫ. -
Крымский мост 228 миллиардов рублей, ЭТО 7 ДНЕЙ ВОЙНЫ. -
Космическая программа "Луна-25" 12 миллиардов рублей, ЭТО 9 ЧАСОВ ВОЙНЫ. -
Весь годовой бюджет на охрану окружающей среды 128 миллиардов рублей, ЭТО 4 ДНЯ ВОЙНЫ. -
Выплаты ВСЕМ обладателям медали "Житель блокадного Ленинграда" 57 миллионов рублей, ЭТО 3 МИНУТЫ ВОЙНЫ. -
Все долги россиян за ЖКХ 876 миллиардов рублей, ЭТО 28 ДНЕЙ ВОЙНЫ. *** -
Россия на ПЕРВОМ МЕСТЕ по залежам природных ресурсов - 75,7 трлн. $, на втором США - 45 трлн. $. Япония на 26-м месте. -
Россия на ПЕРВОМ МЕСТЕ по площади - 17 075 200 км2 (*** но нам все равно мало), на втором Канада - 9 984 670 км2. Япония на 62-м месте. -
В 2021 году, еще до начала СВО, Россия занимала 49-е место в Индексе уровня жизни, который публикует ООН. ***
Лапиньш написал 23.08.2024 13:24