Удары ВСУ американским оружием по Курской области не противоречат подходам Соединённых Штатов, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представитель Пентагона выступила на регулярном брифинге в четверг, 22 августа. Ее попросили прокомментировать атаку на Курскую область и использование там ВСУ американского оружия.

"Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе", – цитирует Сабрину Сингх ТАСС.

И ни у кого не возникло вопросов, а чего это Украина защищается в Курской области от ее законного владельца?

Может, еще кто к нам вломится и станет защищаться? Собственно, одна американская ЧВК там уже "защищается"...

А.Б.