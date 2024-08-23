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Московский листок

Америка намерена помогать защищать Курскую область от русских

Опубликовано 23.08.2024 в разделе комментариев 2

сша война рф
Америка намерена помогать защищать Курскую область от русских

Удары ВСУ американским оружием по Курской области не противоречат подходам Соединённых Штатов, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представитель Пентагона выступила на регулярном брифинге в четверг, 22 августа. Ее попросили прокомментировать атаку на Курскую область и использование там ВСУ американского оружия.

"Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе", – цитирует Сабрину Сингх ТАСС.

И ни у кого не возникло вопросов, а чего это Украина защищается в Курской области от ее законного владельца?

Может, еще кто к нам вломится и станет защищаться? Собственно, одна американская ЧВК там уже "защищается"...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Вот ведь гады никто и не ожидал!!!
Лапиньш написал 23.08.2024 13:28
Так сколько можно объяснять дурачкам.
На нас хотели напасть. Еще тогда когда просто хотели напасть. Тогда мы сами напали что бы они не хотели напасть. А они все равно напали на нас.
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Re:головне
Pilla написал 23.08.2024 13:26
Кацапам полезно побывать в шкуре немцев. Выгнанных из Пиллау и Кенигсберга.
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