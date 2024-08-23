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Московский листок

Россияне поставили пятилетний рекорд по тратам на средства контрацепции

Опубликовано 23.08.2024 в разделе комментариев 1

земля люди планета
Россияне поставили пятилетний рекорд по тратам на средства контрацепции

В первом полугодии 2024 года аптечные сети заработали 19,3 млрд руб. на продаже презервативов и противозачаточных таблеток. Сумма стала максимальной как минимум за последние пять лет.

За тот же период прошлого года россияне потратили на средства контрацепции всего 16,7 млрд руб.

Продажи средств контрацепции растут и в количественном выражении. За указанный период 2024 года объем продаж презервативов и противозачаточных таблеток в аптечной сети «36,6» вырос на 8% и 10% соответственно по сравнению с первым полугодием прошлого года. На маркетплейсе «Здравсити» реализация средств контрацепции увеличилась на 22%, на Wildberries — на 25%.

А вы говорите - повышать рождаемость.

И, полагаю, причины этого роста продаж гондонов чисто социально-экономические. Неуверенность в завтрашнем дне, рост дороговизны жизни, и в первую очередь расходов на детей. Все это, мягко говоря, не способствует...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Luis написал 23.08.2024 13:51
Кацапские коммунисты не должны бояться мелкобуржуазных хвороб сифилиса и гонореи. Они должны брать пример с великих марксистов современности -товарищей членина и мао.
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