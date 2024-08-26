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Московский листок

Гросси обеспокоен: Курская АЭС находится в зоне досягаемости артиллерии ВСУ

Опубликовано 26.08.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Гросси обеспокоен: Курская АЭС находится в зоне досягаемости артиллерии ВСУ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе собирается в Курск, чтобы поговорить с руководством АЭС и выяснить, подвергалась ли она уже нападению.

Кроме того, он собирается оценить состояние внешнего электроснабжения и путей доступа к станции.

По данным военных аналитиков и данным из открытых источников, украинские войска находятся сейчас примерно в 30 км от АЭС, станция, таким образом, оказывается в пределах досягаемости реактивной артиллерии и гаубиц, поставленных Западом Украине.

"Это станция чернобыльского типа, с полностью обнаженной активной зоной реактора", — сообщил Гросси.

Близость АЭС к месту боевых действий вызывает "особую озабоченность" из-за двух полностью действующих реакторов, добавил он.

P.S. Ренат Карчаа, эксперт в области ядерной энергетики, заявил, что ядерные реакторы Курской АЭС уязвимы и попадание в реактор снаряда или ракеты создаст локальный ядерный инцидент с радиоактивным заражением местности, причем даже остановка реакторов не снизит риск ядерной аварии.

От редакции: Сегодня даже если произойдет прямое попадание в реактор и его оболочка разрушится, вызвав радиоактивное заражение местности, ВСУ это уже не остановит. Как те экипажи вертолетов, что сбрасывали мешки с песком и цементом в жерло открытого реактора в Чернобыле. Кстати, это были пилоты части, расквартированной в Черниговской области, на Украине, и теперь она в составе ВСУ. 

Сегодня слова международных чиновников, вроде Гросси, слышны, но ничего не решают. Нелепо думать, что Сырский остановит свою артиллерию по требованию МАГАТЭ. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
West написал 26.08.2024 10:55
Закадычные друзья держат один одного за кадык. Если кацапы сделают провокацию на ЗАЭС. То в городе Курчатове тоже придется ходить в респираторах, химзащите и с дозиметрами.
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