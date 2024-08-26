Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе собирается в Курск, чтобы поговорить с руководством АЭС и выяснить, подвергалась ли она уже нападению.

Кроме того, он собирается оценить состояние внешнего электроснабжения и путей доступа к станции.

По данным военных аналитиков и данным из открытых источников, украинские войска находятся сейчас примерно в 30 км от АЭС, станция, таким образом, оказывается в пределах досягаемости реактивной артиллерии и гаубиц, поставленных Западом Украине.

"Это станция чернобыльского типа, с полностью обнаженной активной зоной реактора", — сообщил Гросси.

Близость АЭС к месту боевых действий вызывает "особую озабоченность" из-за двух полностью действующих реакторов, добавил он.

P.S. Ренат Карчаа, эксперт в области ядерной энергетики, заявил, что ядерные реакторы Курской АЭС уязвимы и попадание в реактор снаряда или ракеты создаст локальный ядерный инцидент с радиоактивным заражением местности, причем даже остановка реакторов не снизит риск ядерной аварии.

От редакции: Сегодня даже если произойдет прямое попадание в реактор и его оболочка разрушится, вызвав радиоактивное заражение местности, ВСУ это уже не остановит. Как те экипажи вертолетов, что сбрасывали мешки с песком и цементом в жерло открытого реактора в Чернобыле. Кстати, это были пилоты части, расквартированной в Черниговской области, на Украине, и теперь она в составе ВСУ.

Сегодня слова международных чиновников, вроде Гросси, слышны, но ничего не решают. Нелепо думать, что Сырский остановит свою артиллерию по требованию МАГАТЭ.

А.Б.