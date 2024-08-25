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Московский листок

10-е задержание за лето

Опубликовано 25.08.2024 автором Е. Сидоренкова РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
10-е задержание за лето

20 августа 2024 года Вера Васильевна Шихова в 10-й раз за лето было задержана сотрудниками полиции ОВД Тверской. Задержана во время проведения одиночного пикета у стен Генеральной прокуратуры, что на Дмитровке. Шихова уже 14 лет обращается с жалобами в разные ведомства Кузбасса и столицы, желая добиться возмещения вреда здоровью и признания первой группы инвалидности для своего сына, после аварии на шахте утратившего способность к труду.

 

Все надзорные структуры, которые могли бы решить её вопрос, Веру Васильевну игнорируют, зато правоохранительные органы за Верой Шиховой следуют по пятам, фактически препятствуя её праву в обращении к власти. После обращения (посредством плаката) к Андрею Белоусову за защитой от экономических преступлений и коррупции в ряде сфер, препятствующих решению её вопроса, Вера Васильевна стала подвергаться преследованию и шантажу со стороны правоохранительных органов (и в частности от ОВД Тверской).

 

20 августа она была задержана 10-й раз за лето. Угрожая оформлением протокола и дальнейшим доставлением в суд, у Веры Шиховой пытались изъять плакат-обращение к Белоусову. Но Вера Шихова на задержания и шантаж не поддалась и в этот раз. В итоге через 4.5 часа, её отпустили после «профилактической беседы».

 

«Стоять ты здесь не будешь», — сообщил ей у Генпрокуратуры незнакомец на самокате, после чего Шихова и была задержана. Но Вера Васильевна не намерена прерывать проведение одиночного пикетирования в защиту своего сына, брошенного государством на произвол судьбы.

 

Во второй раз она публично обращается к Андрею Белоусову:

«Андрей Рэмович, мы на вас очень надеемся! Потому что нет у нас защиты народу. Вы единственный человек, который сказал об этом, что вы — за народ...»

 

 

 



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