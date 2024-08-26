"Телегу" заткнули с двух сторон

В основном все говорят об аресте Дурова во Франции. И совсем перестали говорить о том, как государство доламывает YouTube в России. Хотя это вещи, на мой взгляд, прямым образом связанные. Даже обвинения Дурову вроде терроризма и контрабанды наркотиков как-будто списаны из заявлений российских "органов".

Надо четко понимать: на на западе, ни на востоке в свободе слова, правах личности и прочих атрибутах либерально-демократической модели, равно и вся эта модель, никого не волнуют. Даже более того - кажутся обременительными.

Для власти капитала наиболее удобной и органичной моделью является буржазная диктатура. В этом и Путин, о совсем вроде бы непохожий на него Макрон - близнецы-братья. Вот идет какой-нибудь Шольц в парламент выслушивать, что ему там скажут депутаты, и думает про пулемет...

Тот же Медведев, в годы президентства отдавший свое либеральным иллюзиям (помните "свобода лучше, чем несвобода", посиделки в Макаревичем и тому подобное) в своем опять же Telegram-канале, прокомментировал задержание Дурова.

Медведев отметил, что когда-то спросил у Дурова, почему тот не желает сотрудничать с правоохранительными структурами. Дуров ответил, что это его «принципиальная позиция».

Медведев заметил: «Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране».

Правду сказал. И сам теперь прикидывается слабоумным, молотит что попало, лишь бы не трогали... А войну с Грузией выиграл за пять дней при этом.

А Telegram действительно в России стал рупором власти - тот же Медведев высказывается "урби ет орби" в телеге, Собяинин управляет Москвой тоже из нее же, как и всякий правоверный губернатор. Если у тебя нет Telegram-канала хотя бы на сто тысяч подписчиков - ты никто в России. Даже за PR теперь платят только в телеге...

А на западе обиделись за YouTube. Я тоже обиделся, кстати, и не только из-за "Социал ЗА", обновления в котором практически заблокированы. Но для всекго человечества это фактически "окно в мир", там политики может на 2 процента, а остальное "цивилизационная нагрузка".

Вот "окно в мир" и прикрыли, дует им, понимаешь... А с той стороны прикрывают "телегу".

А.Б.