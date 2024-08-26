Пора вводить ответственность для блогеров за VPN

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция «Миллионы за просмотры: как рекламодатели и блогеры выживают в новой реальности?». Представители власти и профильные эксперты поделились своим мнением по вопросам совершенствования законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы.

Первым слово взял заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. Говорил обильно, но главное - остановился на теме продвижения блогерами VPN-сервисов. Он подчеркнул, что эти программы опасны для пользователей. Поэтому необходимо предусмотреть ответственность для отказывающихся от перехода на отечественные платформы блогеров, которые пропагандируют использование VPN-сервисов.

Я напомню, что в свое время позитивно о VPN-сервисах высказался блогер Песков, также исполняющий обязанности пресс-секретаря президента. Да честно говоря, я просто не представляю себе, как можно работать пресс-секретарем в наше время без VPN?

Отвечать на все: "Не знаю, не имею доступа?"

Ну и вообще пора бы уже обратить внимание на телефоны. Пора уже либо запретить, либо существенно ограничить телефонную связь. Весь криминал, все шпионы сплошь пользуются телефонами...

И на алфавит я бы тоже обратил внимание...

А.Б.