Премьер Литвы оказалась русофобкой

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны в субботу, 24 августа, назвала россиян «русней».

По ее словам, Литва будет праздновать победу Украины «со светом, газом и без русни».

Интересно, а где они возьмут газ без "русни"?

Но все это очень интересно. Случайной оговоркой эта "русня" быть не могла - Шимоните хорошо говорит по-русски.

"Наследием мрачных времен" это тоже не могло быть - Шимоните не имеет советского опыта, она 1974 года рождения.

На выборах во главе списка целой партии получила приличный результат, что и сделало ее премьером. То есть как минимум существенная часть литовского политикума думает примерно также. Надо понимать, и существенная часть избирателей тоже.

А на кой хрен нам отношения с такой страной и таким народом?

Чего такого производит Литва, чего не делали бы в Китае лучше и дешевле? Так зачем им поставлять газ, нефть и электроэнергию? Зачем нам, "русне" вообще дипломатические отношения с государством, возникшим на месте дикой Жмуди, где до 13 века поклонялись идолам и приносили им человеческие жертвы? А сейчас продолжается режим апартеида в отношении русского населения?

Вдобавок, укравшей историческое имя Литвы, хотя историческим наследником Великого княжества Литовского и Русского является Белоруссия?

Вот и пусть передают в Виленский край вместе с городом Вильно законному владельцу - Белоруссии, а вместе с ним и остатки нормального, человеческого населения. А сами как хотят... Без света, газа и "русни"...

А.Б.