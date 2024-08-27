Единороссовские пропагандисты изображают ближайшее будущее крайне ангажированным образом. Мол, СВО закончится скорой победой, окружающий мир останется прежним, поэтому вторые нулевые возблагодарят россиян за нынешние трудности. Но это не реальный анализ, а партийная агитка. Потому что, все ровно наоборот, СВО перерастет в Третью мировую войну, и не до жиру, быть бы живу.

И по простой причине. События в самих США будут развиваться подобно Украине 2014 года. Камала Харрис проиграет Дональду Трампу также, как Хиллари Клинтон. Но демократы (в штатовском смысле, конечно) не согласятся на проигрыш по второму кругу, и выпустят на улицы тысячи боевиков а-ля Майдан. Но тогда сторонники Трампа будут вынуждены сконцентрироваться в своих штатах наподобие Техас-Флорида, и чтобы защититься от беспредела. То есть, этакие американские Донбасс с Крымом образуются самим ходом вещей. Тогда демократы, в свою очередь, захватив Нью-Йорк и Новую Англию, будут вынуждены развивать переворот дальше, идя приступом на штатовский Донбасс в том числе, поэтому США превратятся в большую Украину.

Но иной российский читатель, особенно либерального толка, не поверит такому раскладу. Мол, все это конспирология. Но если «цветные революции» обкатаны за рубежом, они, и подобно чеховскому ружью на стене, выстрелят и внутри. Иначе какой смысл в их разработке, и коль конкуренция одна и та же, и подробнее ниже. Но тогда взбесившиеся демократы будут финансировать киевскую хунту в разы больше, и чтобы противостоять общему фронту Путин-Орбан-Трамп-АДГ-Мари Ле Пен и далее. Автор этих строк не удивится даже, если бригады ВСУ (особенно вскормленные НАТО) будут передислоцированы под Техас с соответствующими боями. Кто платит, тот и заказывает музыку.

И проверить такой расклад проще простого, и коль два с половиной месяца до выборов. Если все пройдет чинно и благородно, то автор этих строк пустой конспиролог. Но если все выйдет по сказанному, - разве что с местной спецификой быстрее или медленнее, не меняющей сути дела, - тогда кто предупрежден, тот вооружен.

***

Но тогда СВО ни то, что не закончится, а выйдет на международный уровень, собственно, и превращаясь в мировую войну. Следовательно, единороссовский режим начнет коллапсировать буквально по месяцам. Цены на углеводороды обрушатся… и только Советский Союз второго поколения спасет российскую нацию (не только ее, но в главную очередь).

Мы даже не будем говорить о стратегически международной стороне дела, когда весь мир от профсоюзов до национально-освободительной борьбы и движений за мир встанет горой за новый Союз. Потому что все помнят прекрасно, что пока был первый Советский Союз, буржуи ни то, что не трогали, а растили упитанный рабочий класс, и чтобы выжить. А когда Союз исчез, нынешнее безумие и понеслось, и куча проблем только от одних мигрантов. Так что появление второго и модифицированного Союза будет воспринято прогрессивными силам всего мира как избавление от бед с соответствующей поддержкой.

Но даже более того, и с оперативной точки зрения второй Советский Союз будет эффективнее. Потому что ФРОНТЫ вместо нынешнего бардака группировок войск появятся обязательно, что позволит проводить операции в разы масштабнее и мощнее, и переходя от сомнительной стратегии измора к твердой стратегии сокрушения.

Допустим, вместо группировок «Север», «Центр», «Днепр», «Восток» и сколько их там накопилось вкупе с частями прикрытия и прочим бардаком - создаются Первый Украинский Фронт от Брянска до Белгорода, Второй Украинский Фронт на базе ДНР-ЛНР, и Третий Украинский Фронт по Запорожью, Херсонской области и Крыму. Это не просто административные изменения, а тактически-оперативные изменения с переходом в сокрушительную стратегию наступления. Кстати, вермахт воевал именно группировками армий в Великой Отечественной, а Советский Союз фронтами. И кто победил в конечном счете, хорошо известно.

Да, группировки войск от армий до бригад, и по сравнению с фронтами разной величины, могут быть одинаковыми по численности солдат и техники. Или даже фронт мог быть на определенное время меньше группировки вермахта, особенно в первые годы ВОВ. Но итог всему голова, и фронты оказались гибче и эффективнее. А все потому, что фронт, во-первых, использует авиацию и ПВО в разы эффективнее. Пожалуйста, читаем по ссылке умных людей (их фамилии будут позже, когда все раскрутится, а пока рано), что:

«Фронты отличаются от групп армий тем, что на советском фронте обычно имелась собственная организация тактической авиации размером с армию. Согласно советской военной доктрине, воздушная армия находилась в непосредственном подчинении командующего фронтом. Реформа 1935 года установила, что в случае войны военные округа мирного времени на границе после мобилизации разделятся каждый на командование фронта (взяв под контроль воинские формирования округа мирного времени) и командование военного округа (которое осталось с миссией мобилизации резервных формирований и предоставления их в распоряжение фронтов в качестве запасных войск). В этом смысле Воздушные армии находились под командованием ВВС в мирное время, но под командованием штабов фронта в военное время; а фронтами командовали генералы сухопутных войск.» Как говорится, учите матчасть.

А вот насколько нынешние группировки бригад а-ля Центр-Запад-Восток и бла-бла-бла координируются с мощностями авиационного покрытия и ПВО, и почему бандеровские беспилотники пиратствуют в российском воздушном пространстве вкупе с западными ракетами – это еще очень большой вопрос.

Но не менее важно, во-вторых, учет театра военных действий (ТВД) при фронтовой организации, и который происходит в разы лучше. И КУРСКИЕ СОБЫТИЯ ТОМУ КУДА УЖ КАК НАГЛЯДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. Если бы переход с окружного ведения дел на фронтовое был продуман заранее, то мы бы не получили нынешний бардак.

Ну, прямо-таки, зачем выдумывать велосипед, когда Свечин пишет в «Стратегии», что «Через короткое время после начала войны, схема окружного оборудования должна быть заменена схемой фронтового оборудования. Очень многое придется расширять и делать заново. Но эта проблема создания боевой организации будет значительно упрощена, если удастся полностью использовать мирное оборудование, если схема окружного оборудования в значительной своей части войдет во фронтовую организацию. В то время, как все будет в брожении, когда тысячи начальников, плохо ориентирующихся в незнакомой им обстановке пограничного пространства, будут прибывать со своими частями и учреждениями издалека, с непременным наказом — немедленно очищать станции высадки, колоссальное организующее значение получает всякая неподвижная частица общего аппарата, заблаговременно устроенная и начавшая уже функционировать, имеющая постоянный адрес. Не безразлично, будут ли устраиваться штабы фронтов и армий заново в необорудованных пунктах, или они осядут на бывшую стоянку штабов округа и корпусов. Склад инженерного имущества, оказавшийся как раз в том пункте, где необходимо немедленно с началом мобилизации развитие дорожных или фортификационных работ, окажет большие услуги.

И наоборот, если все предстоит перебрасывать, эвакуировать, если мобилизация оказывается равносильной великому переселению народов, то период времени, когда все отстоится и наладится, значительно растянется; потребуется много дополнительной работы, а период неизбежного сумбура не увеличит доверия к авторитету руководства».

Ну, прямо к бабке не ходи, что мы и видим по репортажам новостей из Курской области, разве что под патриотическим соусом. Ух-ух, такой-то крутой мужик или военный организовал эвакуацию гражданских под огнем ВСУ. А КАКОГО ХРЕНА ПРОСПАЛИ ЭТО НАПАДЕНИЕ ВООБЩЕ?.. За что эти чёртовы ГРУ с СВР получают немалые деньги?!.. И далее, а какого хрена мобилизационные и эвакуационные мероприятия не были продуманы заранее?!.. Абсолютно риторические вопросы. Одним словом, если сделать скидку на масштабы цитаты, то все остальное как ведьма в воду глядела. Если бы схема окружного оборудования, а то и вообще мизерно пограничного, была бы заменена на схему фронтового оборудования заранее, то жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры были бы минимизированы в разы. Не понимать этого – только зря в Генштабе хлеб жрать.

И в-третьих, разведка и управление операциями при фронтовой организации попадают в золотую середину. Нынешняя информация группировок бригад этакая местечково-бандитская а-ля батька Махно, когда данные передаются выше исходя из близкого кругозора. И в то же время Генштаб не может перепроверить, потому сидит высоко. А вот фронтовая разведка в виде предложенных трех базовых фронтов тем более в самый раз. И тенденции могут быть замечены и перепроверены на оперативном уровне, и собрать в один кулак в Генштабе легче. А где умная разведка, там и умная планировка операций.

И еще раз, чтобы прочистить мозги хайпожорским «патриотам». Воевать два года, и не дойти даже до Славянска – это ненормально. Это бардак. Это ПОЗОР. А все потому, что Путин с компанией перехитрили самое себя, и хотели на кривой кобыле косой угол объехать. Мол, давайте организуем чуть ли ни обыкновенную контртеррористическую операцию с группировками бригад по образу Чечни, и будет все шито-крыто. Упс, и уперлись лбом в стену по той простой причине, что мы имеем дело не с террористическими бандами, а с РЕГУЛЯРНЫМИ ВОЙСКАМИ УКРОВЕРМАХТА, и поддержанными НАТО тем более. А это совершенно другая история, и где нужны не группировки бригад, а ФРОНТЫ. Не понимать этого ничего не понимать.

Ну, хорошо, вся эта бодяга держится на плаву лишь потому, что в Штатах идет предвыборная раскачка. А когда гонг финального раунда прозвенит, тогда Кремль и поймет, что такое настоящая высшая лига. Потому что киевская хунта может стать ударным кулаком и против республиканцев, и с соответствующей гигантской поддержкой со стороны демократов. И только Советский Союз второго поколения справится с кризисом подобного масштаба, и ничто более. Коль фашистская болезнь – то и советские врачи нужны позарез, единственно набившие руку на ее излечении. Клин клином вышибают.

***

Итого. Гигантская проблема США заключается в региональном дисбалансе. Собственно, как и в России, и это участь всех больших стран, когда уровень правительства (производственных отношений) не соответствует уровню регионов (производительным силам). Но все же насчет заголовка.

То есть, восточное побережье (Нью-Йорк, Новая Англия) и Западное побережье (Калифорния) нуждаются в продукции глубинной Америки все меньше и меньше, потому что азиатские и европейские товары привозятся на гигантских морских контейнеровозах и дешево, и постоянно. Побережья, в свою очередь, приспособились экспортировать в ответ информационные продукты, медицину, самолеты с оружием … и срединные штаты оказались не при делах (даже если их продовольствие и товары привозятся к побережью, то попадают под контроль «демократических» портов). Поэтому срединные штаты становятся депрессивными районами пусть не быстро, но неуклонно. И теперь ясно, что прибрежные штаты голубые и демократические, и которым нравится нынешнее положение вещей. А срединные штаты, - хотя среди них и имеются крепыши типа Техаса-Флориды (выход к океану с юга), - но все же в целом и общем такие штаты красные и республиканские, не довольные нынешним положением.

Да плюс прибрежные штаты присосались к государственным закупкам и спросу чиновников, коль Вашингтон с Пентагоном и Лэнгли прямо под боком, поэтому поднятие налогов для них в целом благо, потому что на бюджетные деньги и производятся закупки и зарплаты. А срединные штаты живут с рынка и обычного потребителя, поэтому поднятие налогов для них чума. И опять-таки, само собой понятно, что первые это демократы, а вторые республиканцы. Собственно, почему демократы и ненавидят Трампа до истерии. Вот именно, и прямо-таки серпом по демократической нирване, тот хочет снизить налоги и уменьшить бюджетную кормушку, во-первых; и увеличить стоимость приплывающего импорта тарифами, во-вторых. Занавес.

И весь этот расклад к тому, что вместе им не бывать. Нарыв должен лопнуть - и весьма вероятно, он лопнет после выборов Харрис-Трамп. Но тогда мировой кризис накроет с головой и единороссовскую Россию. Нефть будет не нужна в нынешних объемах, и коль у многих начнутся проблемы со штатовским рынком. И все это произойдет не в прекрасном далеко, а за углом по историческим меркам.

Поэтому выход только один. Это Советский Союз второго и лучшего поколения. Так все в этом мире и развивается от природы и общества до мышления, и от незрелой стадии к зрелой. К примеру, почему Пятая французская республика может быть, Четвертый рейх может быть, а второй Советский Союз не может?!.. Риторический вопрос. Более того, на ловца и зверь бежит. Если США будут большой Украиной, то Россия, чтобы выжить, должна стать вторым Советским Союзом. Иного выхода нет. Поэтому Советский Союз 2.0. надо строить чем раньше, тем лучше.

И контуры второго Союза уже имеются, когда автор говорил и о новизне районной собственности помимо федеральной, и по сравнению с первым Союзом, и о самоуправлении трудовых коллективов, и о поголовном республиканском статусе https://disk.yandex.ru/i/BbXGwzX12MfDxw Но более того, модифицированный Советский Союз будет мощным не только экономически, но и военно-политически, и в чем актуальность текста.

Р.S. Еще раз, лично автор убежден, что Камала Харрис сдуется к ноябрю, - уж слишком оная дура, - и Трамп выигрывает. Но даже допустим для пущей доказательности, что Харрис выиграет на доли процентов в русле «не важно, как проголосовали, важно, как посчитали».

Так один черт, республиканские массы подготовлены идеологически и практически к такому раскладу тоже и также, поэтому не примут проигрыш Трампа по второму кругу никоим образом. Они с первым-то проигрышем в 2020-м не согласны вплоть до штурма Капитолия - поэтому что таким макаром, что раком за камень, США будут превращаться в большую Украину все равно. Следовательно, все, написанное выше, верно хоть так, хоть этак. Хоть при победе Трампа, хоть при победе Харрис. И выжить в таком сумасшедшем мире без Советского Союза 2.0. абсолютно невозможно.