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Московский листок

США превратятся в большую Украину

Опубликовано 27.08.2024 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

сша война рф
США превратятся в большую Украину

Единороссовские пропагандисты изображают ближайшее будущее крайне ангажированным образом. Мол, СВО закончится скорой победой, окружающий мир останется прежним, поэтому вторые нулевые возблагодарят россиян за нынешние трудности. Но это не реальный анализ, а партийная агитка. Потому что, все ровно наоборот, СВО перерастет в Третью мировую войну, и не до жиру, быть бы живу.

И по простой причине. События в самих США будут развиваться подобно Украине 2014 года. Камала Харрис проиграет Дональду Трампу также, как Хиллари Клинтон. Но демократы (в штатовском смысле, конечно) не согласятся на проигрыш по второму кругу, и выпустят на улицы тысячи боевиков а-ля Майдан. Но тогда сторонники Трампа будут вынуждены сконцентрироваться в своих штатах наподобие Техас-Флорида, и чтобы защититься от беспредела. То есть, этакие американские Донбасс с Крымом образуются самим ходом вещей. Тогда демократы, в свою очередь, захватив Нью-Йорк и Новую Англию, будут вынуждены развивать переворот дальше, идя приступом на штатовский Донбасс в том числе, поэтому США превратятся в большую Украину.

Но иной российский читатель, особенно либерального толка, не поверит такому раскладу. Мол, все это конспирология. Но если «цветные революции» обкатаны за рубежом, они, и подобно чеховскому ружью на стене, выстрелят и внутри. Иначе какой смысл в их разработке, и коль конкуренция одна и та же, и подробнее ниже. Но тогда взбесившиеся демократы будут финансировать киевскую хунту в разы больше, и чтобы противостоять общему фронту Путин-Орбан-Трамп-АДГ-Мари Ле Пен и далее. Автор этих строк не удивится даже, если бригады ВСУ (особенно вскормленные НАТО) будут передислоцированы под Техас с соответствующими боями. Кто платит, тот и заказывает музыку.

И проверить такой расклад проще простого, и коль два с половиной месяца до выборов. Если все пройдет чинно и благородно, то автор этих строк пустой конспиролог. Но если все выйдет по сказанному, - разве что с местной спецификой быстрее или медленнее, не меняющей сути дела, - тогда кто предупрежден, тот вооружен.

***

Но тогда СВО ни то, что не закончится, а выйдет на международный уровень, собственно, и превращаясь в мировую войну. Следовательно, единороссовский режим начнет коллапсировать буквально по месяцам. Цены на углеводороды обрушатся… и только Советский Союз второго поколения спасет российскую нацию (не только ее, но в главную очередь).

Мы даже не будем говорить о стратегически международной стороне дела, когда весь мир от профсоюзов до национально-освободительной борьбы и движений за мир встанет горой за новый Союз. Потому что все помнят прекрасно, что пока был первый Советский Союз, буржуи ни то, что не трогали, а растили упитанный рабочий класс, и чтобы выжить. А когда Союз исчез, нынешнее безумие и понеслось, и куча проблем только от одних мигрантов. Так что появление второго и модифицированного Союза будет воспринято прогрессивными силам всего мира как избавление от бед с соответствующей поддержкой.

Но даже более того, и с оперативной точки зрения второй Советский Союз будет эффективнее. Потому что ФРОНТЫ вместо нынешнего бардака группировок войск появятся обязательно, что позволит проводить операции в разы масштабнее и мощнее, и переходя от сомнительной стратегии измора к твердой стратегии сокрушения.

Допустим, вместо группировок «Север», «Центр», «Днепр», «Восток» и сколько их там накопилось вкупе с частями прикрытия и прочим бардаком - создаются Первый Украинский Фронт от Брянска до Белгорода, Второй Украинский Фронт на базе ДНР-ЛНР, и Третий Украинский Фронт по Запорожью, Херсонской области и Крыму. Это не просто административные изменения, а тактически-оперативные изменения с переходом в сокрушительную стратегию наступления. Кстати, вермахт воевал именно группировками армий в Великой Отечественной, а Советский Союз фронтами. И кто победил в конечном счете, хорошо известно.

Да, группировки войск от армий до бригад, и по сравнению с фронтами разной величины, могут быть одинаковыми по численности солдат и техники. Или даже фронт мог быть на определенное время меньше группировки вермахта, особенно в первые годы ВОВ. Но итог всему голова, и фронты оказались гибче и эффективнее. А все потому, что фронт, во-первых, использует авиацию и ПВО в разы эффективнее. Пожалуйста, читаем по ссылке умных людей (их фамилии будут позже, когда все раскрутится, а пока рано), что:

«Фронты отличаются от групп армий тем, что на советском фронте обычно имелась собственная организация тактической авиации размером с армию. Согласно советской военной доктрине, воздушная армия находилась в непосредственном подчинении командующего фронтом. Реформа 1935 года установила, что в случае войны военные округа мирного времени на границе после мобилизации разделятся каждый на командование фронта (взяв под контроль воинские формирования округа мирного времени) и командование военного округа (которое осталось с миссией мобилизации резервных формирований и предоставления их в распоряжение фронтов в качестве запасных войск). В этом смысле Воздушные армии находились под командованием ВВС в мирное время, но под командованием штабов фронта в военное время; а фронтами командовали генералы сухопутных войск.» Как говорится, учите матчасть.

А вот насколько нынешние группировки бригад а-ля Центр-Запад-Восток и бла-бла-бла координируются с мощностями авиационного покрытия и ПВО, и почему бандеровские беспилотники пиратствуют в российском воздушном пространстве вкупе с западными ракетами – это еще очень большой вопрос.

Но не менее важно, во-вторых, учет театра военных действий (ТВД) при фронтовой организации, и который происходит в разы лучше. И КУРСКИЕ СОБЫТИЯ ТОМУ КУДА УЖ КАК НАГЛЯДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. Если бы переход с окружного ведения дел на фронтовое был продуман заранее, то мы бы не получили нынешний бардак.

Ну, прямо-таки, зачем выдумывать велосипед, когда Свечин пишет в «Стратегии», что «Через короткое время после начала войны, схема окружного оборудования должна быть заменена схемой фронтового оборудования. Очень многое придется расширять и делать заново. Но эта проблема создания боевой организации будет значительно упрощена, если удастся полностью использовать мирное оборудование, если схема окружного оборудования в значительной своей части войдет во фронтовую организацию. В то время, как все будет в брожении, когда тысячи начальников, плохо ориентирующихся в незнакомой им обстановке пограничного пространства, будут прибывать со своими частями и учреждениями издалека, с непременным наказом — немедленно очищать станции высадки, колоссальное организующее значение получает всякая неподвижная частица общего аппарата, заблаговременно устроенная и начавшая уже функционировать, имеющая постоянный адрес. Не безразлично, будут ли устраиваться штабы фронтов и армий заново в необорудованных пунктах, или они осядут на бывшую стоянку штабов округа и корпусов. Склад инженерного имущества, оказавшийся как раз в том пункте, где необходимо немедленно с началом мобилизации развитие дорожных или фортификационных работ, окажет большие услуги.

И наоборот, если все предстоит перебрасывать, эвакуировать, если мобилизация оказывается равносильной великому переселению народов, то период времени, когда все отстоится и наладится, значительно растянется; потребуется много дополнительной работы, а период неизбежного сумбура не увеличит доверия к авторитету руководства».

Ну, прямо к бабке не ходи, что мы и видим по репортажам новостей из Курской области, разве что под патриотическим соусом. Ух-ух, такой-то крутой мужик или военный организовал эвакуацию гражданских под огнем ВСУ. А КАКОГО ХРЕНА ПРОСПАЛИ ЭТО НАПАДЕНИЕ ВООБЩЕ?.. За что эти чёртовы ГРУ с СВР получают немалые деньги?!.. И далее, а какого хрена мобилизационные и эвакуационные мероприятия не были продуманы заранее?!.. Абсолютно риторические вопросы. Одним словом, если сделать скидку на масштабы цитаты, то все остальное как ведьма в воду глядела. Если бы схема окружного оборудования, а то и вообще мизерно пограничного, была бы заменена на схему фронтового оборудования заранее, то жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры были бы минимизированы в разы. Не понимать этого – только зря в Генштабе хлеб жрать.

И в-третьих, разведка и управление операциями при фронтовой организации попадают в золотую середину. Нынешняя информация группировок бригад этакая местечково-бандитская а-ля батька Махно, когда данные передаются выше исходя из близкого кругозора. И в то же время Генштаб не может перепроверить, потому сидит высоко. А вот фронтовая разведка в виде предложенных трех базовых фронтов тем более в самый раз. И тенденции могут быть замечены и перепроверены на оперативном уровне, и собрать в один кулак в Генштабе легче. А где умная разведка, там и умная планировка операций.

И еще раз, чтобы прочистить мозги хайпожорским «патриотам». Воевать два года, и не дойти даже до Славянска – это ненормально. Это бардак. Это ПОЗОР. А все потому, что Путин с компанией перехитрили самое себя, и хотели на кривой кобыле косой угол объехать. Мол, давайте организуем чуть ли ни обыкновенную контртеррористическую операцию с группировками бригад по образу Чечни, и будет все шито-крыто. Упс, и уперлись лбом в стену по той простой причине, что мы имеем дело не с террористическими бандами, а с РЕГУЛЯРНЫМИ ВОЙСКАМИ УКРОВЕРМАХТА, и поддержанными НАТО тем более. А это совершенно другая история, и где нужны не группировки бригад, а ФРОНТЫ. Не понимать этого ничего не понимать.

Ну, хорошо, вся эта бодяга держится на плаву лишь потому, что в Штатах идет предвыборная раскачка. А когда гонг финального раунда прозвенит, тогда Кремль и поймет, что такое настоящая высшая лига. Потому что киевская хунта может стать ударным кулаком и против республиканцев, и с соответствующей гигантской поддержкой со стороны демократов. И только Советский Союз второго поколения справится с кризисом подобного масштаба, и ничто более. Коль фашистская болезнь – то и советские врачи нужны позарез, единственно набившие руку на ее излечении. Клин клином вышибают.

***

Итого. Гигантская проблема США заключается в региональном дисбалансе. Собственно, как и в России, и это участь всех больших стран, когда уровень правительства (производственных отношений) не соответствует уровню регионов (производительным силам). Но все же насчет заголовка.

То есть, восточное побережье (Нью-Йорк, Новая Англия) и Западное побережье (Калифорния) нуждаются в продукции глубинной Америки все меньше и меньше, потому что азиатские и европейские товары привозятся на гигантских морских контейнеровозах и дешево, и постоянно. Побережья, в свою очередь, приспособились экспортировать в ответ информационные продукты, медицину, самолеты с оружием … и срединные штаты оказались не при делах (даже если их продовольствие и товары привозятся к побережью, то попадают под контроль «демократических» портов). Поэтому срединные штаты становятся депрессивными районами пусть не быстро, но неуклонно. И теперь ясно, что прибрежные штаты голубые и демократические, и которым нравится нынешнее положение вещей. А срединные штаты, - хотя среди них и имеются крепыши типа Техаса-Флориды (выход к океану с юга), - но все же в целом и общем такие штаты красные и республиканские, не довольные нынешним положением.

Да плюс прибрежные штаты присосались к государственным закупкам и спросу чиновников, коль Вашингтон с Пентагоном и Лэнгли прямо под боком, поэтому поднятие налогов для них в целом благо, потому что на бюджетные деньги и производятся закупки и зарплаты. А срединные штаты живут с рынка и обычного потребителя, поэтому поднятие налогов для них чума. И опять-таки, само собой понятно, что первые это демократы, а вторые республиканцы. Собственно, почему демократы и ненавидят Трампа до истерии. Вот именно, и прямо-таки серпом по демократической нирване, тот хочет снизить налоги и уменьшить бюджетную кормушку, во-первых; и увеличить стоимость приплывающего импорта тарифами, во-вторых. Занавес.

И весь этот расклад к тому, что вместе им не бывать. Нарыв должен лопнуть - и весьма вероятно, он лопнет после выборов Харрис-Трамп. Но тогда мировой кризис накроет с головой и единороссовскую Россию. Нефть будет не нужна в нынешних объемах, и коль у многих начнутся проблемы со штатовским рынком. И все это произойдет не в прекрасном далеко, а за углом по историческим меркам.

Поэтому выход только один. Это Советский Союз второго и лучшего поколения. Так все в этом мире и развивается от природы и общества до мышления, и от незрелой стадии к зрелой. К примеру, почему Пятая французская республика может быть, Четвертый рейх может быть, а второй Советский Союз не может?!.. Риторический вопрос. Более того, на ловца и зверь бежит. Если США будут большой Украиной, то Россия, чтобы выжить, должна стать вторым Советским Союзом. Иного выхода нет. Поэтому Советский Союз 2.0. надо строить чем раньше, тем лучше.

И контуры второго Союза уже имеются, когда автор говорил и о новизне районной собственности помимо федеральной, и по сравнению с первым Союзом, и о самоуправлении трудовых коллективов, и о поголовном республиканском статусе https://disk.yandex.ru/i/BbXGwzX12MfDxw Но более того, модифицированный Советский Союз будет мощным не только экономически, но и военно-политически, и в чем актуальность текста.

Р.S. Еще раз, лично автор убежден, что Камала Харрис сдуется к ноябрю, - уж слишком оная дура, - и Трамп выигрывает. Но даже допустим для пущей доказательности, что Харрис выиграет на доли процентов в русле «не важно, как проголосовали, важно, как посчитали».

Так один черт, республиканские массы подготовлены идеологически и практически к такому раскладу тоже и также, поэтому не примут проигрыш Трампа по второму кругу никоим образом. Они с первым-то проигрышем в 2020-м не согласны вплоть до штурма Капитолия - поэтому что таким макаром, что раком за камень, США будут превращаться в большую Украину все равно. Следовательно, все, написанное выше, верно хоть так, хоть этак. Хоть при победе Трампа, хоть при победе Харрис. И выжить в таком сумасшедшем мире без Советского Союза 2.0. абсолютно невозможно.



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