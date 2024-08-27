Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Пятерочка" подала иск против профсоюзной первички собственных работников

Опубликовано 27.08.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
"Пятерочка" подала иск против профсоюзной первички собственных работников

Полтора года назад сотрудники торговой сети создали первичную профсоюзную организацию, когда начальство попыталось изменить условия премирования супервайзеров. С тех пор активистов постоянно пытаются уволить, но профсоюз отстаивает их в судах. 

Сеть, принадлежащая олигарху Фридману, не сдается и продолжает вредить работникам и подавать иски.

К примеру, осенью прошлого года суд признал протокол собрания работников противоречащим законодательству, а первичную профорганизацию — несозданной. Проблемы начались и у профсоюза, который оказывал помощь активистам в регистрации документов. Когда в первичке попытались оспорить решение, оказалось, что это невозможно — судебное решение вместо положенных по закону 5 дней выдали только через 6 месяцев. При этом оказалось, что судья при рассмотрении дела руководствовался законом «Об общественных объединениях» вместо закона «О профессиональных союзах», что по оценкам юристов, является экстраординарным случаем!

***

От редакции: Случайно такие вещи в наших судах не происходят. Если бы судьи отчитывались реально о неожиданно возросшем благосостоянии после того или иного знакового процесса, все выглядело бы вообще прозрачно... Но сейчас - частное дело.

В 2019 году газета The Times объявила Фридмана богатейшим жителем Лондона с состоянием в $15 млрд. В 2021 году журнал Forbes поставил Михаила Фридмана на 11-е место в списке богатейших предпринимателей России... И с таким счастьем г-н Фридман даже не иноагент!

В феврале 2022 года Фридман написал: "Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моём любимом городе…" Правда, 15 марта 2022 года санкции против Фридмана, а также прочих главных акционеров «Альфа-Групп» все равно были введены Великобританией.

В марте 2023 года стало известно, что несколько российских публичных персон поддержали отмену санкций в отношении Михаила Фридмана и других акционеров Альфа-банка. Действующий на тот момент руководитель ФБК Леонид Волков сообщил, что в 2022 году направил в личном порядке в адрес глав ЕС письмо с просьбой пересмотреть санкционный список. Он предложил исключить из него российских бизнесменов, осуждающих вторжение России на Украину, в том числе Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. Российский предприниматель Евгений Чичваркин также подтвердил, что поддерживает Фридмана и Авена. Российский политик Леонид Гозман уточнил, что предоставил властям ЕС некоторые факты, которые попросил учесть при принятии решений по Фридману и Авену...

19 сентября 2023 года власти Великобритании внесли обновлённые формулировки в обоснования причин санкций, наложенных на Фридмана. Теперь его называют не прокремлёвским олигархом, а лицом, затронутым ограничениями в отношении России.

И вот с таким счастьем Фридман не просто продолжает руководить предприятиями в России, он еще и давит профсоюзы на этих предприятиях. И как-то так ловко решает вопросы в судах, что обычно выступающие на стороне работников российские суды целиком и полностью поддерживают позицию Фридмана, даже не смотря на закон!

Не каждому удается так ловко решать вопросы, даже будучи в Москве. не то что сидя под санкциями в Лондоне...

Только за первый квартал этого года чистая прибыль Х5 Group – сети «Пятерочка» удвоилась и достигла 24 млрд рублей. А работники?.. Да что с ними сделается... К ногтю, что в Москве, что в Лондоне. 

Анатолий Баранов, член ЦС Независимого профсоюза "Новый труд"



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стало ясно, что ВСУ делают в Курской области
Стало ясно, что ВСУ делают в Курской области
11.08.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Маск не знает, что за лайки уже казнят... (0)
"Пятерочка" подала иск против профсоюзной первички собственных работников (0)
США превратятся в большую Украину (0)
Премьер Литвы оказалась русофобкой (21)
Пора вводить ответственность для блогеров за VPN (9)
"Телегу" заткнули с двух сторон (16)
Гросси обеспокоен: Курская АЭС находится в зоне досягаемости артиллерии ВСУ (4)
Россияне поставили пятилетний рекорд по тратам на средства контрацепции (10)
Америка намерена помогать защищать Курскую область от русских (8)
В Литве начали строить военную базу Германии (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Пятерочка" подала иск против профсоюзной первички собственных работников
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И вот так уже 19 часов...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Премьер Литвы оказалась русофобкой
Дарья Митина Дарья Митина: Отделался лёгким испугом??
Дарья Митина Дарья Митина: Специально для тех, кто ленится поставить впн или не вкуривает, что ютуб можно смотреть с телефона))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss