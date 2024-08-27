"Пятерочка" подала иск против профсоюзной первички собственных работников

Полтора года назад сотрудники торговой сети создали первичную профсоюзную организацию, когда начальство попыталось изменить условия премирования супервайзеров. С тех пор активистов постоянно пытаются уволить, но профсоюз отстаивает их в судах.

Сеть, принадлежащая олигарху Фридману, не сдается и продолжает вредить работникам и подавать иски.

К примеру, осенью прошлого года суд признал протокол собрания работников противоречащим законодательству, а первичную профорганизацию — несозданной. Проблемы начались и у профсоюза, который оказывал помощь активистам в регистрации документов. Когда в первичке попытались оспорить решение, оказалось, что это невозможно — судебное решение вместо положенных по закону 5 дней выдали только через 6 месяцев. При этом оказалось, что судья при рассмотрении дела руководствовался законом «Об общественных объединениях» вместо закона «О профессиональных союзах», что по оценкам юристов, является экстраординарным случаем!

***

От редакции: Случайно такие вещи в наших судах не происходят. Если бы судьи отчитывались реально о неожиданно возросшем благосостоянии после того или иного знакового процесса, все выглядело бы вообще прозрачно... Но сейчас - частное дело.

В 2019 году газета The Times объявила Фридмана богатейшим жителем Лондона с состоянием в $15 млрд. В 2021 году журнал Forbes поставил Михаила Фридмана на 11-е место в списке богатейших предпринимателей России... И с таким счастьем г-н Фридман даже не иноагент!

В феврале 2022 года Фридман написал: "Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове, моём любимом городе…" Правда, 15 марта 2022 года санкции против Фридмана, а также прочих главных акционеров «Альфа-Групп» все равно были введены Великобританией.

В марте 2023 года стало известно, что несколько российских публичных персон поддержали отмену санкций в отношении Михаила Фридмана и других акционеров Альфа-банка. Действующий на тот момент руководитель ФБК Леонид Волков сообщил, что в 2022 году направил в личном порядке в адрес глав ЕС письмо с просьбой пересмотреть санкционный список. Он предложил исключить из него российских бизнесменов, осуждающих вторжение России на Украину, в том числе Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. Российский предприниматель Евгений Чичваркин также подтвердил, что поддерживает Фридмана и Авена. Российский политик Леонид Гозман уточнил, что предоставил властям ЕС некоторые факты, которые попросил учесть при принятии решений по Фридману и Авену...

19 сентября 2023 года власти Великобритании внесли обновлённые формулировки в обоснования причин санкций, наложенных на Фридмана. Теперь его называют не прокремлёвским олигархом, а лицом, затронутым ограничениями в отношении России.

И вот с таким счастьем Фридман не просто продолжает руководить предприятиями в России, он еще и давит профсоюзы на этих предприятиях. И как-то так ловко решает вопросы в судах, что обычно выступающие на стороне работников российские суды целиком и полностью поддерживают позицию Фридмана, даже не смотря на закон!

Не каждому удается так ловко решать вопросы, даже будучи в Москве. не то что сидя под санкциями в Лондоне...

Только за первый квартал этого года чистая прибыль Х5 Group – сети «Пятерочка» удвоилась и достигла 24 млрд рублей. А работники?.. Да что с ними сделается... К ногтю, что в Москве, что в Лондоне.

Анатолий Баранов, член ЦС Независимого профсоюза "Новый труд"