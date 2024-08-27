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Московский листок

Маск не знает, что за лайки уже казнят...

Опубликовано 27.08.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Маск не знает, что за лайки уже казнят...

Илон Маск обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом раскрыть тайну ареста предпринимателя, основателя Telegram Павла Дурова.

«Для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей того, почему он был арестован», — написал Маск в социальных сетях. Так он прокомментировал публикацию президента Франции, в которой Макрон утверждает, что страна к этому аресту непричастна.

Еще Маск написал, что таким макаром к 2030-му году в Европе начнут казнить за лайки. Ну так мы знаем страну, где за лайки уже сейчас - если не казнят, то сажают. А там как повезет...

 А.Б.



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