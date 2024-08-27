В Узбекистане оштрафовали несколько сотен мужчин за ношение бороды

Такие обвинения предъявляются в соответствии с законодательством республики.

«Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет за собой наложение штрафа от 3,4 миллиона до 5,1 миллиона сумов (37 тысяч рублей по курсу на 26 августа)», — гласит административный кодекс Узбекистана.

Борода там считается закрывающим лицо препятствием.

Всего насчитывается около 800 дел, заведенных из-за ношения бороды. В случае отказа от задержания или бритья мужчин могут обвинить в хулиганстве и противодействии требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Не поеду в Ташкент, не хочу бриться...

А.Б.