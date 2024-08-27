Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Самарское метро строят сквозь квартиры горожан. Или приставы на расчистке поляны для бизнеса

Опубликовано 27.08.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

метро самара
Самарское метро строят сквозь квартиры горожан. Или приставы на расчистке поляны для бизнеса

К нам в редакцию обратились жители города Самары. Причина их негодования — в городе строится какое-то странное метро. Данное метро обязательно «должно» разрушительно повлиять (на участке от станции «Алабинская» до «Театральной») на окрестные дома.

 

Общественности документы, подтверждающие разрушительное влияние метро на дома, пока не предъявлены. Как и не объявлено — почему нельзя строить и эксплуатировать метро каким-либо иным, менее домокрушительным образом. В Москве, где строительство метро ведётся весьма активно, такого эффекта вроде не наблюдалось. Впрочем, есть предположение, что причина происходящего — желание провести на месте бывших домов масштабные и небезвыгодные строительные работы (надо постучать по дереву, чтобы московским застройщикам не понравилась данная идея).

 

Нельзя сказать, что выселяемым (а это около 900 человек) не предлагают компенсации, только вот размер этой компенсации носит явно издевательский характер.

Как рассказывает один из пострадавших Евгений Богатов: «У меня двое детей, жена. И доля в трёхкомнатной квартире, за которую мне предлагают 950 тысяч. Две другие доли у разведённых родителей, за них матери предлагают 500 тысяч, а отцу —1 600».

 

Отметим, что реальная стоимость трёшки в этом районе — 8-10 миллионов.

«Куда я со своими детьми пойду с такой компенсацией?» - спрашивает Евгений.

 

Люди писали во все инстанции, их письма перефутболивали в Минстрой (собственно, эта контора и инициировала выселение). Люди выходили с одиночными пикетами. Тоже не помогло.

 

В настоящее время решения о выселении уже прошли через суд. К расчистке поляны для строительного бизнеса приступили приставы. Такие дела.

 

А совсем недавно был издан закон, резко упрощающий для приставов правила применения огнестрельного оружия.

https://dzen.ru/a/Zh46EMyjkCHILPbh

 

Автор материала не знает, принимался ли этот закон в расчёте на то, что подобная помощь приставов бизнесу вскоре примет ещё более массовый и вызывающий ещё большее негодование у населения характер.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я не знаю, когда вы сможете посмотреть этот выпуск "А что?"-новостей
Я не знаю, когда вы сможете посмотреть этот выпуск...
27.08.2024
Почему в СССР не было безработных, или Что такое свобода
Почему в СССР не было безработных, или Что такое с...
27.08.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Самарское метро строят сквозь квартиры горожан. Или приставы на расчистке поляны для бизнеса (0)
Я не знаю, когда вы сможете посмотреть этот выпуск "А что?"-новостей (0)
В Узбекистане оштрафовали несколько сотен мужчин за ношение бороды (8)
Маск не знает, что за лайки уже казнят... (7)
"Пятерочка" подала иск против профсоюзной первички собственных работников (4)
США превратятся в большую Украину (2)
Премьер Литвы оказалась русофобкой (23)
Пора вводить ответственность для блогеров за VPN (10)
"Телегу" заткнули с двух сторон (17)
Гросси обеспокоен: Курская АЭС находится в зоне досягаемости артиллерии ВСУ (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Один из лучших российских китаистов Иван Зуенко о грядущем фестивале китайского кино
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Наша часовая беседа с Паршевым на "Авроре"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Утренний выпуск вечернего разлива
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что можно уверенно сказать по ситуации в Курской области
Михаил Делягин Михаил Делягин: Новинка на рынке недвижимости: кредит на первый взнос по ипотеке
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss