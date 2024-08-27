Самарское метро строят сквозь квартиры горожан. Или приставы на расчистке поляны для бизнеса

К нам в редакцию обратились жители города Самары. Причина их негодования — в городе строится какое-то странное метро. Данное метро обязательно «должно» разрушительно повлиять (на участке от станции «Алабинская» до «Театральной») на окрестные дома.

Общественности документы, подтверждающие разрушительное влияние метро на дома, пока не предъявлены. Как и не объявлено — почему нельзя строить и эксплуатировать метро каким-либо иным, менее домокрушительным образом. В Москве, где строительство метро ведётся весьма активно, такого эффекта вроде не наблюдалось. Впрочем, есть предположение, что причина происходящего — желание провести на месте бывших домов масштабные и небезвыгодные строительные работы (надо постучать по дереву, чтобы московским застройщикам не понравилась данная идея).

Нельзя сказать, что выселяемым (а это около 900 человек) не предлагают компенсации, только вот размер этой компенсации носит явно издевательский характер.

Как рассказывает один из пострадавших Евгений Богатов: «У меня двое детей, жена. И доля в трёхкомнатной квартире, за которую мне предлагают 950 тысяч. Две другие доли у разведённых родителей, за них матери предлагают 500 тысяч, а отцу —1 600».

Отметим, что реальная стоимость трёшки в этом районе — 8-10 миллионов.

«Куда я со своими детьми пойду с такой компенсацией?» - спрашивает Евгений.

Люди писали во все инстанции, их письма перефутболивали в Минстрой (собственно, эта контора и инициировала выселение). Люди выходили с одиночными пикетами. Тоже не помогло.

В настоящее время решения о выселении уже прошли через суд. К расчистке поляны для строительного бизнеса приступили приставы. Такие дела.

А совсем недавно был издан закон, резко упрощающий для приставов правила применения огнестрельного оружия.

https://dzen.ru/a/Zh46EMyjkCHILPbh

Автор материала не знает, принимался ли этот закон в расчёте на то, что подобная помощь приставов бизнесу вскоре примет ещё более массовый и вызывающий ещё большее негодование у населения характер.