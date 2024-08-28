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Московский листок

Ядерная война может начаться буквально завтра

Опубликовано 28.08.2024 автором в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Ядерная война может начаться буквально завтра

Дональд Трамп предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области.

Практически одновременно Зеленский рассказал об успешном испытании на Украине первой собственной баллистической ракеты. Вместе с этим президент Украины заявил, что страна имеет план победы...

Украина в советское время производила серийно баллистические ракеты, так что нет ничего удивительного, что она способна разработать и собственную модель, несмотря на утраченные технологии и кадровые дыры. Но вот некоторых материалов и комплектующих там точно нет. Однако, учитывая, что сейчас в ВСУ даже резинки от трусов импортные, можно предположить, что поставки необходимых материалов по линии НАТО вполне реальны. И тут встает только вопрос - зачем?

Глобальный режим ядерного нераспространения находится под самым сильным давлением с окончания холодной войны, и причина в том, что «влиятельные» государства открыто обсуждают, развивать ли им атомное оружие. Об этом в интервью The Financial Times заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Россия в настоящее время уточняет положения своей ядерной доктрины, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции.

Так он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в случае начала новой мировой войны Европа пострадает в первую очередь.

В утвержденных в 2020 году «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания» закреплены четыре условия, при которых Россия могла бы применить ядерное оружие:

- поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию страны или союзников;

- применение ядерного и других видов оружия массового поражения по территориям России;

- воздействие на критически важные государственные или военные объекты России;

- агрессия против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Последние два пункта уже можно считать нарушенными - Украина неоднократно наносила удары по объектам Дальней авиации РФ, которые являются элементом ядерной триады. По большому счету, первый же удар по аэродрому в Энгельсе, сопровоэждавшийся повреждением стратегического бомбардировщика, вполне мог стать поводом для ответного удара - ядерного, заметим.

Ну и вторжение в Курскую область регулярных частей ВСУ, захват территорий и заявления о какой-то "Курщине", или хоть бы и слова Зеленского о "плане победы", в котором тоже фигурирует рейд в Курскую область.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Сушите макароны
Кущ предупреждал написал 28.08.2024 10:53
Если я еще не говорил, то я обладаю даром предвидения. Дар, правда, не очень развит и проявляется в основном в приобретении вещей. Например еще в детстве, за неделю до смерти деда, я настоял, чтобы мать купила мне черную рубашку, которая была мне абсолютно низачем. А за полгода до полномасштабки я начал покупать военную одежду. Друзья ржали и крутили пальцем. И таких моментов было много. Так вот где-то с начала года я начал увлекаться темой выживальщества и покупать всякие прибамбасы по этой теме. И здесь я уже писал, что по ощущениям, готовиться нужно на конец октября. Воть так
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