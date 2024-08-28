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Московский листок

Лоси мстят Рашкину

Опубликовано 28.08.2024 в разделе комментариев 1

рашкин лось
Лоси мстят Рашкину

В Саратовской области автомобиль бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина попал в аварию с лосем. Об этом сообщил источник "Известий". Как отметил собеседник издания, ДТП случилось утром 23 августа на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. На фото с места ДТП видны туша лося, а также машина с разбитым лобовым стеклом.

Напомню, в октябре 2021 года Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте. Тогда же Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал на него заявление в полицию. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Рашкин потерял депутатское кресло, его политическая карьера, считай, закончилась.

Ну это, наверно, карма такая...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Jahu написал 28.08.2024 14:43
А не надо сохатым кацапам продавать водительские удостоверения и избирать их на выборные должности.
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