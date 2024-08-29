Монтировка - единая воля власти. Реновация на Каширском шоссе

26 августа 2024 года команда из представителей Департамента городского имущества, Префектуры, Жилищника во главе с приставом Минаевым прибыли по московскому адресу — Каширское шоссе 11 к. 2. Прибыли в рамках программы реновации, для исполнительных действий — с целью принудительного переселения семьи Николаевых в новую квартиру.

Поддержать семью Николаевых приехали московские коммунисты, Артём Морозов (помощник депутата от КПРФ Олега Михайлова). Дело в том, что семья Николаевых переезжать отказывалась.

А вот представители власти всех уровней города очень сильно на этом переезде настаивали. Семья Николаевых состоит из 12 человек, все они прописаны по данному адресу. 35 лет прописки для старших членов семьи. Николаевы были так рады, что их дом попал под реновацию, но все их ожидания были омрачены тем, что переезжать их обязали в однокомнатную квартиру.

На официальном сайте мэра Москвы есть разъяснения по реновации для жителей, ожидающих улучшения своих жилищных условий: "В рамках программы реновации очередники могут получить без очереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади в зависимости от состава семьи.

Двух переездов не потребуется. С жилищного учёта после получения жилья они снимаются..."

Но это — в теории. На практике же — Департамент городского имущества, орган исполнительной власти города, отвечающий за реализацию государственной политики в своей сфере, обязанный создавать условия для граждан на осуществления права на жилище (ст. 40 Конституции) отказывал семье Николаевых в постановке на очередь по улучшению жилищных условий.

В феврале 2024-го Николаевы в Пресненском суде доказали своё право состоять на учёте нуждающихся, суд апелляционной инстанции это решение подтвердил. Но… ДГИ почему-то не смог с этим решением смириться и быстро подал иск в Симоновский суд (о переселении в однокомнатную квартиру).

И это не исключительный случай — Департамент городского имущества не в первый раз подаёт иски на горожан с целью наступления на их жилищные права. Департамент, к примеру, выселял рабочих "Мостелефонстроя" (50 лет Октября д. 5/1), фабрики «Красный суконщик» (Дубининской 57), авиастроителей из 9-го дома по 9-й улице Соколиной Горы. В апреле 24-го Мосгорсуд принял решение о выселении оборонщиков авиамоторного завода «Салют» (по адресу — Проспект Будённого 16) также после апелляции ДГИ.

Симоновский суд поддержал волю Департамента, более того, вынес решение о немедленном исполнении принудительного переселения. А как же право на обжалование в суде апелляционной инстанции? А зачем? Департамент сказал - выселить быстро, пока человек не встал на учёт нуждающихся – значит, выселить быстро!

Исполнители действовали жёстко. Неизвестная женщина (отказавшаяся представляться) несколько раз отдавала указания о взломе двери, монтировка была наготове с самого утра, а сами приставы пытались силой выбросить мать и сына от дверей квартиры, заявляющих о своих правах и нарушениях исполнительного производства.

И здесь стоит особо отметить, что за рьяностью исполнителей, действительно, стоял целый ряд правонарушений. Приставу было подано ходатайство о приостановке исполнительных действий. Пристав на него письменного ответа дать не успел, заявив, что время, за которое он должен ответить, ещё не вышло. Постановление о возбуждении исполнительного производства тоже было обжаловано (рассмотрение назначено на 6 сентября). Пристава это тоже не остановило. Зачем давать обычным людям право на обжалование? Как заявил пристав: «От этого страдают права взыскателя, Департамента городского имущества».

А один из чиновников Департамента гордо заявил выселяемым: «Вы на совесть пристава не пытайтесь давить. Это бесполезно. У него каждый день несколько выселений».

Несколько раз приезжала и уезжала полиция, приезжал участковый, представитель опеки, и вся собравшаяся государственная городская вертикаль стояла, как кремень, на одном — Освобождайте квартиру! Переселяйтесь в однушку! Правом на обжалование воспользуетесь потом!

Таким образом столичная власть ещё раз продемонстрировала свою единую волю в жилищном вопросе народу.

В пятом часу вечера из квартиры стали выносить вещи. Теперь, после переселения в однушку на данном этапе, семья может находиться в очереди ещё лет 30, и судиться, сколько пожелает лет, с Департаментом.