"Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки", — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.

А почему никто так и не поднимает вопрос - почему?

Почему и как активы РФ оказались в распоряжении далеко не дружественных государств? И кто в вэтом виноват? И почему до сих пор виновные на свободе, и свободно пользуются собственным средствами, недвижимостью и прочим?

А ведь речь идет о государственном преступлении! Ну представьте себе, что Сталин держал бы активы СССР в Германии накануне войны... А сейчас получается, что из средств РФ, размещенных в Европе, финансируется вторжение в Курскую область.

А.Б.