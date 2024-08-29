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Московский листок

Бывший и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов арестован

Опубликовано 29.08.2024 в разделе комментариев 1

суд закон
Бывший и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов арестован

"Исполняющему обязанности заместителя губернатора города Севастополя избрана мера пресечения в столичном суде. Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что Горлов обвиняется в получении взятки.

В начале августа и.о. замгубернатора Горлов был уволен, он курировал сферы ЖКХ и природопользования.

Это уже далеко не первый арест высокопоставленного чиновника в Сенвастополе. Рекорд у бывшего губернатора Овсянникова, который попал под следжствие в россии, сбежал в Англию, но был арестован и в Лондоне.

Вообще Севастополь уже 10 лет как в составе России, причем очевидно по общему согласию населяющих его граждан. А почему же до сих пор не то, что губернаторы, но и замы, и руководители департаментов назначаются откуда угодно, но не из города?

Вот и уроженец Благовещенска Горлов прибыл в Севастополь с аналогичной должности в Сочи.

А может хватит направлять проштрафившихся российских чиновников в Севастополь "на кормление"? Может, пора доверить управление городом тем людям, которые в нем живут?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Lkter написал 29.08.2024 18:02
Видно там атмосфера такая,которую заложили еще каклы,что без взяток там никак нельзя.
Нужно чистить посредников,низовое число чиновников из числа скрытых нэзалэжников.
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