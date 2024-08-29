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Московский листок

Украинские силовики похищают мирных жителей Курской области

Опубликовано 29.08.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украинские силовики похищают мирных жителей Курской области

Чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы, заявил участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"И Зеленский, и Подоляк открыто говорят — чтобы увеличить обменный фонд. Зеленский открыто говорит, что обменный фонд Украины очень маленький. Но это фонд несоразмерный, ведь вопрос идет не о военных, которые попали в плен в результате сражений, а о мирных жителях. Они стараются таким образом шантажировать российское руководство, улучшая, как они говорят, переговорные позиции", — сказал экс-депутат.

С украинцев какой спрос? Оккупанты и есть оккупанты, ведут себя на захваченных небольших территориях в меру своей испорченности.

Но это тот случай, когда все зависит от нас. Зачем мы вообще идем на обмены? Это даже противоречит конвенциям - до конца войны пленные должны быть интернированы, а вовсе не должны обмениваться, чтобы потом снова оказываться в окопах. Попал в плен - все, для тебя война окончена.

У Украины большие проблемы с призывным контингентом, зачем же мы помогаем ей обновлять личный состав за счет пленных? А если нет обмена, то и смысла задерживать под обмен гражданских лиц нет никакого.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
qagr написал 29.08.2024 17:58
А,что взять со скачущих каклов?
Нацисты-они нацисты и есть.
Поэтому,никаких обменов-только полная утилизация,остающихся пока еще в живых,этих отмороженных бандер.
Чтобы у них не было искушений в дальнейшем брать в заложники мирняк.
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