Украинские силовики похищают мирных жителей Курской области

Чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы, заявил участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

"И Зеленский, и Подоляк открыто говорят — чтобы увеличить обменный фонд. Зеленский открыто говорит, что обменный фонд Украины очень маленький. Но это фонд несоразмерный, ведь вопрос идет не о военных, которые попали в плен в результате сражений, а о мирных жителях. Они стараются таким образом шантажировать российское руководство, улучшая, как они говорят, переговорные позиции", — сказал экс-депутат.

С украинцев какой спрос? Оккупанты и есть оккупанты, ведут себя на захваченных небольших территориях в меру своей испорченности.

Но это тот случай, когда все зависит от нас. Зачем мы вообще идем на обмены? Это даже противоречит конвенциям - до конца войны пленные должны быть интернированы, а вовсе не должны обмениваться, чтобы потом снова оказываться в окопах. Попал в плен - все, для тебя война окончена.

У Украины большие проблемы с призывным контингентом, зачем же мы помогаем ей обновлять личный состав за счет пленных? А если нет обмена, то и смысла задерживать под обмен гражданских лиц нет никакого.

А.Б.