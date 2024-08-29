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Московский листок

Цукерберг признался, что вводил цензуру

Опубликовано 29.08.2024 в разделе комментариев 2

цензура ес
Цукерберг признался, что вводил цензуру

Guardian: Глава Meta Марк Цукерберг заявил, что сожалеет о том, что поддался давлению со стороны правительства США, которое, по его словам, требовало цензурировать посты о COVID на Facebook и Instagram во время пандемии.

BBC: Г-н Цукерберг также сказал, что его фирма ненадолго «понизила рейтинг» контента, касающегося сына Джо Байдена, Хантера, перед выборами 2020 года после того, как ФБР предупредило о «потенциальной российской операции по дезинформации». Позже стало ясно, что этот контент не был частью такой операции, сказал г-н Цукерберг, и его не следовало временно удалять.

На фоне произошедшего с Дуровым это выглядит, прямо скажем, не очень...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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раб Божий Сорин И.Л.- не верю, клоунам не верю или
введение введению рознь написал 29.08.2024 18:17
Ой, Баранов, кто только не вводил, дом номер пять вводил, головня вводил, ходжа вводил, бибирка вводил и я Сорин вводил, вот нас пять дебилов, обзываем усех украинцев и евреев, скрываем нашу гомосексуальность и ставим друг дружке плюсики.
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Re:головне
Puyt написал 29.08.2024 17:51
Как известно,хуже таких жиденышей,могут быть только кастрюлеголовые,майданутые на всю голову,каклы.
Видать чует сученыш,что скоро власть в США может радикально поменяться.
Или,если дерьмократическая партия США,этой гомосятины Пиндостана опять смухлюет с подсчетом голосов в свою пользу,то рванет там так,что мало никому не покажется.
И штурм Капитолия покажется клану Обамы-Клинтона,продвигающей,ржучую везде и всюду на публике,диким хохотом недалекую Камилу цветочками.
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