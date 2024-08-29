Цукерберг признался, что вводил цензуру

Guardian: Глава Meta Марк Цукерберг заявил, что сожалеет о том, что поддался давлению со стороны правительства США, которое, по его словам, требовало цензурировать посты о COVID на Facebook и Instagram во время пандемии.

BBC: Г-н Цукерберг также сказал, что его фирма ненадолго «понизила рейтинг» контента, касающегося сына Джо Байдена, Хантера, перед выборами 2020 года после того, как ФБР предупредило о «потенциальной российской операции по дезинформации». Позже стало ясно, что этот контент не был частью такой операции, сказал г-н Цукерберг, и его не следовало временно удалять.

На фоне произошедшего с Дуровым это выглядит, прямо скажем, не очень...

А.Б.