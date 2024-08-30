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Московский листок

Камала Харрис - коммунистка!

Опубликовано 30.08.2024 в разделе комментариев 0

выборы трамп
Камала Харрис - коммунистка!

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал скучным первое интервью своей соперницы за пост главы государства Камалы Харрис телеканалу CNN.

«Скучно!!!» — написал Трамп.

Чего нельзя сказать про Трампа - вот уж кто точно не скучный!

Например, он уже заявил, что Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах предпримет попытку сделать из страны коммунистическое государство.

Казалось бы, давай, Камала, жми!

Однако что-то к концу вице-президентской каденции госпожи Харрис никаких признаков коммунизма не наблюдается. Скорее, наоборот.

И тут надо понимать, что значения одних и тех же слов по обе стороны океана могут быть совершенно разными. Например, для республиканца предложение увеличить социальные фонды на 1 доллар - уже коммунизм. Демократы ставят среди приоритетов увеличение социальной помщи малоимущим - для республиканцев это "непростительный коммунизм".

Кстати, финансовая помощь Украине - тоже "коммунизм", им в этом борьба с коммунизмом со стороны трампа имеет некоторые положительные стороны.

А.Б.



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