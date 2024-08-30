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Московский листок

Армия пошла под раздачу

Опубликовано 30.08.2024 в разделе комментариев 3

украина война киев воровство
Армия пошла под раздачу

Генерал Павел Попов, подозреваемый в крупных хищениях средств парка "Патриот", стал третьим заместителем Сергея Шойгу, который оказался за решеткой.

А что, было не ясно, что такие непрофильные проекты Минобороны, как парк этот, как храм цвета хаки и прочее - это почти неприкрытое воровство бюджетных денег, когда, как говорится, хавают и ртом и жопой?

В армии спокон веку воруют, у Ивана Грозного воровали - на колу сидели, а воровать не прекращали. У Петра воровали, у Екатерины тоже. Ноздри рвали, в Сибирь ссылали, но очень мужественные люди эти армейские казнокрады... И при Сталине воровали в армии, а уж при позднейших...

Но был один критерий - армейское воровство не должно было снижать обороноспособности страны. То есть на уровне усушки-утруски смотрели сквозь пальцы, хотя и сквозь пальцы утекало немало. Но это было как бы неизбежным злом.

Но тут то разворовано настолько, что явно становится - крали целыми бюджетами! По бумагам солдат российской армии оснащен и упакован, как никогда в истории. А в реальности по учреждениям собирают "подачки фронту" - какие-то дешевые сигареты, печенюшки какие-то...

И ведь давно было ясно - на Донбассе война идет уже десять лет, и где-то со времен Дебальцева стало очевидно - никакого принципиального военно-технического преимущества нет. А уж после разгрома армянской армии, оснащенной российским вооружением и военной техникой, стало ясно - где-то есть дыра, через которую выдувается огромный ресурс! И "Арматы", и истребители пятого поколения, и БПЛА, и много всего такого, что просто запрещено упоминать - под покровом секретности воровать-то сподручней.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:головне
Degen написал 30.08.2024 12:23
Одно только радует.
Что в России в армии и других силовых структурах ведется борьба с коррупцией на таком уровне,когда првлекают высший командный состав.
Бандеропомойке об этом приходится лишь мечать.
Даже депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая возмущена,что какляцкие генералы, отделываются лишь легким испугом.
Бьется одна-как рыба об лед.
А ее коллеги-"мужчины" каклы язык в жопу засунули.
Очко жим-жим...-)
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Воровать при Сталине - игра в русскую рулетку...
Serg0 написал 30.08.2024 12:18
И при Сталине воровали в армии...
----
Это только любители острых ощущений могли себе позволить. Расхищение социалистической собственности каралось весьма сурово, вплоть до расстрела. К тому же, стырить ящик тушенки генералу или украсть сумму в размере бюджета небольшого города - большая разница. В советское время украсть можно было лишь какие-то мелкие материальные ресурсы - деньги не могли быть присвоены никоим образом, поскольку были БЕЗНАЛИЧНЫМИ, формальными, которые могли переходить на счета предприятий, но не могли превращаться в наличные деньги. Через бухгалтера на производстве проходили миллионы рублей, но ничего, кроме своей скромной зарплаты он получить не мог.
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Re:головне
Degen написал 30.08.2024 11:59
Как при казарменном коммунизме было стирание различий между городом и деревней (в пользу деревни). Так и сейчас у кацапов происходит стирание разницы между быдлоармией, зоной и психушкой (естественно в пользу последей). Причем началось это даже не сейчас. А в Афгане.
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