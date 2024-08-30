Новая болезнь, смертельно опасная

Почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI требуется госпитализация, одной трети нужна искусственная вентиляция лёгких, заявила РИА Новости руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины" Минздрава России, д.м.н. Маринэ Гамбарян.

Ранее Минздрав предупредил о новой болезни EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты, симптомы схожи с коронавирусной инфекцией — температура, слабость, кашель и одышка, а также патологические изменения в легких.

EVALI — острое ингаляционное поражение легочной ткани. 95 процентов пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких.

Болезнь официально была признана в США в 2019 году, где в то время уже буйствовала эпидемия вейпинга среди подростков и молодежи. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за год в США было зарегистрировано более 2800 госпитализированных случаев EVALI, 68 из которых закончились летальным исходом.

А.Б.