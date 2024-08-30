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Московский листок

Мы выправим несправедливость, но когда вы умрете

Опубликовано 30.08.2024 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Мы выправим несправедливость, но когда вы умрете

Власти РФ могут снять ограничение по количеству пенсионных баллов, начисляемых работающим пенсионерам. Такая мера вошла в проект паспорта национального проекта «Кадры».

Так, работающим пенсионерам планируют позволить копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год, в то время как на сегодняшний день им начисляется не более трех (вне зависимости от размера уплаченных страховых взносов).

На финансирование этой меры до 2030 года потребуется 722 млрд руб. Нововведение приведет к увеличению сумм перерасчета пенсий работающих пенсионеров, в результате чего разрыв в размерах пенсий между работающими и неработающими будет сокращаться, говорят эксперты.

Такое ощущение, что речь идет о текущем, рутинном, в общем-то вопросе, а не о вопиющей несправедливости. Причем в отношении людей, чей средний возраст дожития не позволяет строить планы после 2030 года. То есть, может и повезет, конечно...

И это напрямую связано с размером пенсии - чем человек старше, тем чаще требуется ему лечение, лекарства все дороже и дороже и так далее. То есть, "кинув" граждан с пенсионным возрастом, государство еще раз кинуло еще и работающих пенсионеров. Причем "кинуло" даже не на деньги, а на годы жизни, которые сегодня можно подсчитать в рублях и копейках.

 А.Б.



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