Число раненых в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ выросло до 46 человек, в их числе семеро детей. Погибли пять человек.

Для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы из РСЗО «Вампир», которые производили еще в Чехословакии как свою версию советских РСЗО «Град».

К вопросу о том, что Украина настаивает, чтобы и другие западные страны разрешили использовать свое вооружение при ударах вглубь территории РФ. Самый массированный удар по региону с территории Украины нанесли 30 декабря с применением установки «Вампир». Тогда погибло 25 человек, в том числе дети.

В Харькове в тот же период погибли тоже 5 человек, среди них 14-летняя девушка, еще 47 человек пострадали.

Харьков и Белгород находятся друг от друга в полусотне верст, по существу, если бы между ними не пролегла граница, это была бы одна городская агломерация.

В Харькове чуть меньше половины населения этнические украинцы, треть населения - русские. В Белгороде наоборот, первая по численности русская община, вторая украинская.

Оправдать и объяснить это, кажется, невозможно.

Макаревич попытался объяснить, сказал, мол, ну вы же проголосовали за Путина, а он начал войну, и вам прилетела "ответка".

Интересно, а Макаревич не просто голосовал, а поддерживал, скажем, медведева. встречался. песенки пел, пиво с ним пил под камеру. А Медведев потом войну с Грузией выиграл. Что теперь? Если, допустим, грузины на этом основании убъют Макаревича, вместе с семьей, одним точным попаданием РСЗО? Это тоже будет справедливо, а, Андрей Вадимович?

Или это "совсем другое"?

А.Б.