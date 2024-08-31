Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака

Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну 24 лошади любимой породы главы КНДР — орловский рысак, сообщила The Times.

В публикации говорится, что российский президент дарит Ким Чен Ыну лошадей не в первый раз, в 2022 году в Пхеньян привезли 30 скакунов.

Партия этого года включала в себя 19 жеребцов и пять кобыл, животных перевезли через узкую сухопутную границу с Приморским краем.

До этого Ким Чен Ын подарил российскому лидеру бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента над Красной площадью.

Также в числе подарков Ким Чен Ына Путину были две охотничьи собаки редкой породы пхунсан. Они малоизвестны и почти не распространены за пределами КНДР.

Подарки вождям - это особенный и малоизвестный публике элемент культуры. Мало того, что и в Кремле, и в Моссовете целые залы отданы под размещение этих подарков, так еще и в хранилищах Кремля множество единиц хранения, и в ряде столичных музеев.

А вот живые подарки как? Путину тоже как-то дарили лошадь, и собак... А могли бы и слона. И куда его девать?

Это же надо целый штат конюхов и псарей держать. Из каких шишей, интересно?

Ну и вот Путин дарит Киму лошадей. Но у него что, есть свои личные конюшни? Ясно, что дарит не свое, а казенное. А что это за средневековая практика, дарить то, что тебе не принадлежит и принадлежать не может?

Все-таки у нас не самодержавная империя, а демократическое государство, хоть издалека и непохоже...

А.Б.