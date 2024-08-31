Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака

Опубликовано 31.08.2024 в разделе комментариев 0

кндр корея
Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака

Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну 24 лошади любимой породы главы КНДР — орловский рысак, сообщила The Times.

В публикации говорится, что российский президент дарит Ким Чен Ыну лошадей не в первый раз, в 2022 году в Пхеньян привезли 30 скакунов.

Партия этого года включала в себя 19 жеребцов и пять кобыл, животных перевезли через узкую сухопутную границу с Приморским краем.

До этого Ким Чен Ын подарил российскому лидеру бюст с пожеланиями здоровья и инкрустированную перламутром картину с портретом президента над Красной площадью.

Также в числе подарков Ким Чен Ына Путину были две охотничьи собаки редкой породы пхунсан. Они малоизвестны и почти не распространены за пределами КНДР.

Подарки вождям - это особенный и малоизвестный публике элемент культуры. Мало того, что и в Кремле, и в Моссовете целые залы отданы под размещение этих подарков, так еще и в хранилищах Кремля множество единиц хранения, и в ряде столичных музеев.

А вот живые подарки как? Путину тоже как-то дарили лошадь, и собак... А могли бы и слона. И куда его девать?

Это же надо целый штат конюхов и псарей держать. Из каких шишей, интересно?

Ну и вот Путин дарит Киму лошадей. Но у него что, есть свои личные конюшни? Ясно, что дарит не свое, а казенное. А что это за средневековая практика, дарить то, что тебе не принадлежит и принадлежать не может?

Все-таки у нас не самодержавная империя, а демократическое государство, хоть издалека и непохоже...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я не знаю, когда вы сможете посмотреть этот выпуск "А что?"-новостей
Я не знаю, когда вы сможете посмотреть этот выпуск...
27.08.2024
Почему в СССР не было безработных, или Что такое свобода
Почему в СССР не было безработных, или Что такое с...
27.08.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Командующего сняли за самолет (0)
Готовится экспериментальный правовой режим для такси (0)
Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака (0)
Харьков и Белгород обменялись жертвами (4)
Мы выправим несправедливость, но когда вы умрете (5)
Новая болезнь, смертельно опасная (5)
Армия пошла под раздачу (8)
Камала Харрис - коммунистка! (10)
Цукерберг признался, что вводил цензуру (18)
Украинские силовики похищают мирных жителей Курской области (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака
Дарья Митина Дарья Митина: Поэкспериментируем?....
Дарья Митина Дарья Митина: Вестибюль метро "Бауманская", сегодня. Очень правильная идея, как мне кажется
Дарья Митина Дарья Митина: Не знаю, кто это написал, но ППКС
Дарья Митина Дарья Митина: В предвкушении
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss