Готовится экспериментальный правовой режим для такси

С 1 сентября на работу смогут выйти лишь 25% водителей такси. И то, преимущественно из Москвы. Поскольку для исполнения всех требований закона необходимо получить разрешение на работу в такси, которого нет у 75% водителей.

На днях Минтранс и Минэкономразвития озвучили намерение ввести экспериментальный правовой режим (ЭПР) для самозанятых таксистов. Пилотными регионами станут Курская и Курганскае области. Мне кажется, Курская область сейчас не лучшее место для экономических экспериментов, но начальству видней...

- Это в целом позитивный сигнал, – считает лидер НПНТ Дарья Митина, - регуляторы серьезно отнеслись к больше, чем миллиону самозанятых водителей, готовых уйти в серую зону экономики. Да и рост цен на такси болезненно воспринимается обществом.

Беда существующего закона о такси (580-ФЗ) в том, что он уравнял требования для крупных таксопарков и самозанятых водителей на своих авто. Это две экономические разные модели такси. Закон поэтому в отношении последних и не исполним. Должно произойти законодательное разделение услуги на классическое такси и поездки по заказам (интернет-такси, райдхейлинг, e-hailing). У такси должны быть преференции и право брать пассажиров «с руки» на улице. У райдхейлинга — только поездки по заказам через приложение, и никаких требований к цвету автомобилей, ежедневных фиктивных осмотров, бумажных путевых листов.

Готовность Минтранса и Минэкономразвития обкатать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) практическую модель для раздельного регулирования похвальна, хоть сроки внедрения и не были названы. Ну а кто сегодня может называть конкретные сроки, особенно в Курской области?

А.Б.