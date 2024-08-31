Украина в качестве версий крушения американского истребителя F-16 рассматривает также то, что его мог сбить ЗРК Patriot самих ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times: "Есть "признаки" того, что крушение могло быть связано с огнем по своим со стороны Patriot", - цитирует РИА Новости публикацию.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 на Украине был сбит ракетой зенитного комплекса Patriot.

Это заявление вызвало угрозы со стороны командующего ВВС Украины Олещука, но исполнить их он не успел, поскольку был снят с должности Зеленским. Заметим, еще до окончания даже предварительного расследования причин катастрофы. И почему командующего ВВС, а не ПВО? И что за странность снимать командующего за один потерянный во время боевых действий самолет?

Впрочем, Залужного сместили вообще не за вину, а за успехи.

Хотя украинские генералы там вообще ничего не решают, они "академиев не кончали", так что их всех хоть завтра можно перетопить как котят - главные там западные военные советники, они все и решают, а на туземную администрацию им даже смотреть не интересно.

А.Б.