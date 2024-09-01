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Московский листок

Затянувшаяся экзекуция капремонтом

Опубликовано 01.09.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Затянувшаяся экзекуция капремонтом

29 августа 2024 года жители дома по адресу — Москва, 2-я Владимирская 32 кор.1 провели собрание с участием прессы и муниципального депутата от КПРФ Петрова Михаила Владимировича. Причина беспокойства жителей очень проста и понятна – длящаяся полгода экзекуция ненужным капремонтом.

 

Как заявили люди во время собрания:

- У нас в 19-м году уже был капремонт. Стены (после него) были вполне покрашенными, чистыми. А потом мы узнали, что у нас будет капремонт в этом году. Они (посланные подрядчиком работники) брали скребки и сдирали хорошую краску. Вместе с цементом. Вот такое облако серое было. У меня проникало в квартиру. Две двери стоят и через две двери вот это просачивается.

- Уборщица не приходит от слова совсем. В диспетчерской заявки игнорируют.

 

Как жильцам приятно дышалось эти полгода, думаю, объяснять излишне. И так понятно. Уборку (при помощи мокрого веника и кое-как ) провели только после того, как жильцы обратились в мэрию и вызвали депутата. А до этого влажной уборкой вообще никто не заморачивался. Опять же, после вызова депутата, подрядчики начали с большой скоростью закрашивать коридор. Жильцам было обещано, что пыле-газовая экзекуция ремонтом закончится 31 августа.

 

Отметим, что в доме поменяли двери. Причём, старые были вполне исправны. А новые двери жильцам, если хотят оставить их (двери) в открытом положении, приходится припирать досками.

 

На сходе присутствовали и герои торжества. Представители Управы и «Жилищника». Представляться они не желали, одного жильцы потом опознали, как Мельникова Олега Борисовича (ответственное должностное лицо ГБУ «Жилищник»). Он, кстати, возражал против съёмки больше всего:

 

«Уважаемые» люди сообщили жильцам, что:

- На данный момент ведутся работы согласно графику. Как только работы будет завершены, будет произведена влажная уборка.

- Я причину вашего возмущения понять не могу (когда спросили — Вы считаете нормально пять месяцев малевать стены?)

- Прежде чем выставить данные дома на торги - производится обследование (это в ответ на вопрос — зачем было сдирать вполне ещё годную краску)

- Во время капитального ремонта подрядчики за собой убирают сами. Мы не обязаны убирать (это уже представительница Управы).

 

Как сообщил автору материала муниципальный депутат (и кандидат в депутаты) Михаил Петров: «Я депутат от Перово, в нашем районе такая проблема (некачественной уборки) в 30 % домов. Проблема ненужных ремонтов тоже достаточно распространена. Я простучал там, где уже заштукатурено и покрашено. По звуку слышно, что есть пустоты. С таким качеством ремонта нужно этот капремонт делать в непрерывном режиме. Я считаю как депутат, что с этим нужно разбираться и прекращать практику некачественного капремонта.

 

Я тут хочу добавить про ненужное благоустройство дворовых территорий. Вот этот бордюр – гарантийный срок три года. Часто меняют раз в два – в два с половиной года.

У меня техническое образование. Мне непонятно, почему раз в три года нужно менять бордюр? Вы просто посчитайте километры этого бордюра, которые нужны для Москвы. Бюджет Москвы 4 триллиона 800 миллиардов рублей. И получается, что огромная масса денег направлена на ежегодную смену бордюров.

Возьмите нашу Калининградскую область. Там 300 лет каменное покрытие и ничего с ним не меняется».

 

Как отметил Михаил Владимирович Петров:

«Здесь нужно решать не точечно, когда говорят, вот депутату позвоните, он организует вам мытьё полов — это тупик. Надо писать законы, которые бы позволяли решать эти вопросы однозначно. Для этого в Думе должны быть только те депутаты, которые представляют интересы москвичей».

 

Напоминаем, жильцам обещали, что экзекуция ремонтом завершится до 31 августа 2024 года. На момент подготовки материала к выходу (31 августа, 18-00) автор ещё раз связался с жильцами. Работы остались на том же уровне, на котором были на момент схода. А именно — коридор срочно, перед приездом депутата, покрашенный в один слой. Разводы известки на полу, оставшиеся после экспресс–уборки мокрым веником. Ободранные (в процессе работ) перила и заляпанные краской плинтуса. Будет ли кто-то заканчивать ремонт и в какие сроки – не очень понятно.

 

Наша редакция внимательно следит за развитием ситуации.

 



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