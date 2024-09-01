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Российский капитализм закончится через два года

Опубликовано 01.09.2024 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Российский капитализм закончится через два года

Если назвать Путина зачинателем социалистической революции, то многие читатели удивятся. Вроде бы, наоборот, нынешний президент вкупе с Ельциным стал отцом-основателем российского капитализма. Но тем не менее отсчет его конца уже пошел. И по простой причине. Сам Путин и начал СВО, не способную победить. Еще точнее, не способную победить в условиях его режима. И даже «корейский сценарий» невозможен, и подробнее ниже. А все закончится только социалистической революцией и Советским Союзом 2.0., единственно способными одержать победу. Ничего другого нет и быть не может.

Итак, российский читатель имеет четыре расклада в связи со сказанным. Первый расклад на виду, и когда патриоты а-ля Соловьев-Киселев уверяют в скорой победе Кремля. Второй расклад тоже не нов, когда либералы поспокойнее уверяют в «корейском сценарии». Ну и, третий расклад не секрет, когда совсем уж отмороженные либералы вкупе с укронацистами уверяют в исчезновении самой России. Следовательно, если автор докажет, что ни первое, ни второе, ни третье не реалистично – тогда четвертый расклад в виде революции и Советского Союза следующего поколения и останется, и что абсолютно логично.

Насчет первого пункта. Пока иллюзии владеют умами многих россиян, что якобы надо повоевать с полгода; ну, потерпеть; но, когда ВСУ будут разбиты, все вернется на круги своя наподобие вторых нулевых.

Это самообман как минимум, а то стоило бы и матом для протрезвления мозгов. Потому что, во-первых, коллективный запад вбухал в киевскую хунту немалые деньги, и раскупил ту же пахотную землю за пятьдесят процентов (погуглите на эту тему). Следовательно, никто не будет отдавать вложения за просто так. Во-вторых, штатовский ВПК с НАТО, Пентагоном и ЦРУ (теневое правительство) командуют президентами для продолжения войн и заказов, а не наоборот. В-третьих, нечего врать, и российская экономика страдает от санкций, справляясь лишь в общем и целом. А что будет дальше, и коль мировая конъюнктура вещь капризная, еще большой вопрос. И в-четвертых, Европа подсела на штатовские энергоресурсы. Ну так, к бабке не ходи, если СВО закончится, российский экспорт возобновится за пять минут; и что не надо на биржах США от слова совсем. Следовательно, поддержка укровермахта со стороны теневых правительств запада будет продолжаться; и как говорят в народе, до последнего украинца.

Вот и выходит, что надо забыть напрочь о «маленькой победоносной войне» типа прошлой Грузии, и нечего отравлять мозги подобным угаром. Уже очевидно, что быстрая победа в нынешних условиях невозможна (впрочем, умные люди поняли это после провала под Изюмом). Отсюда и никаких вторых нулевых, забудьте. Проблемы такого размаха решаются только стратегически, и с модернизацией всего общественного строя. Советский Союз следующего поколения и будет такой модернизацией.

Насчет второго пункта. Но иной критик продолжит возражать, что ВС России займут вскоре Покровск, затем Краматорск со Славянском, и до левобережья Днепра рукой подать в виде естественной демаркационной линии. Да, придется заморозиться наподобие двух Корей, а до этого двух Германий. Ну, жили же десятилетиями таким образом, и еще поживем.

Опять неверно. Потому что, с одной стороны, украинцы не будут жить подобно северным корейцам. И не потому, что корейцы плохие, а что тут мудрить, представления о жизни разные. А с другой стороны, запад не сможет обеспечить украинцев подобно ФРГ. И сам запад уже не тот насчет финансов, и новый план Маршалла сомнителен; да плюс к этому угля нет (плавка стали колом), нефти нет, проблемы с атомными станциями будут расти (ремонт-топливо-кадры – все российское), - одним словом, местный Рур в виде Донбасса не западный, а российский, - тогда, спрашивается, на что кормить украинцев, разве что кроме зарабатывающих в агропроме. И выход только один и для западных кураторов, и для нелегитимной хунты тем более. Это вооружать оставшихся вплоть до гитлерюгенда, и отправлять на фронт против России. Только такой психоз и может контролировать ситуацию. Победят, хорошо. Не победят, лишние рты с социальным давлением исчезнут, и тоже хорошо. Поэтому надеяться на «корейский сценарий» … или быть пацифистским идиотом, или провокатором-либералом а-ля Липсиц и подобные.

Третий пункт даже не рассматривается. Это абсурд. Вернее, к стенке, и без лишних разговоров.

Ну и, какой расклад, как бы оный ни звучал идеалистично сначала – реальный и неизбежный в конце?!.. Разумеется, четвертый в виде социалистической революции и СССР.

Само собой, новый Союз будет модернизированным вариантом. Автор уже говорил, что собственность федерального уровня в первом Союзе была всепроникающей (а отсюда с потерей реального контроля, с ведомственными и местническими перекосами, и вытекающей уравниловкой.) Во втором Союзе в федеральной собственности будет только самое главное в аспекте инфраструктуры и безопасности; но тогда региональная и особенно районная собственность (муниципальная, по-нынешнему) увеличится в разы. Отсюда реальный контроль, конец бардаку, нет уравниловке, и заработок по труду (с общественными фондами потребления, кто ж спорит). А на базе районной собственности (как минимум) можно и нужно развивать самоуправление трудовых коллективов вплоть до выборов руководства организаций, и что реальная демократия с высокой эффективностью.

Ну, хорошо, об этом еще будет разговор, а пока о главном. То есть, скорая победа единороссов или даже «корейский сценарий» НЕВОЗМОЖНЫ АПРИОРИ, и как бы кремлевские масс-медиа не трещали насчет успехов. Все эти «вот-вот и за углом» типа захвата очередной деревни - банальный психоз. Даже при всем уважении к стараниям российского Генерального Штаба, запад не несет больших потерь, лишь подпитывая хунту и ВСУ. Поэтому может подбрасывать дровишки в огонь хоть год, хоть два, хоть три. Не обеднеет.

Даже, допустим, ВС России вышли к левобережью Днепра и прочее, и прочее (хотя и в это верится с трудом, но для пущей доказательности). Но пока сам Киев лежит под хунтой, отсюда и под управлением запада, БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ БЕСКОНЕЧНЫ. А вот российская инфляция довела ставку Центробанка до маразма, и с угрозой стагфляции. Ну и, кто будет выигрывать в таких условиях, если без психоза?!.. Коллективный запад, лишь подкидывая дрова в огонь, и будет выигрывать. Он победит не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. А вот единороссовская Россия ослабнет быстрее, и смотри цены в магазинах. Россияне живут хуже и хуже с момента начала СВО, о чем и речь.

Но более того, дошло уже до трагедии Курской области с жертвами среди мирных людей, и вплоть до похищений на органы и тому подобное. Но ведь это же катастрофа, если спрашивать с власти как положено.

Поэтому совсем уж конкретно, и чтобы мозги обывателя проснулись окончательно. Автор утверждает, что НАТО ЗАСТАВИТ И ПОЛЬШУ С РУМЫНИЕЙ ВВЕСТИ ВОЙСКА В КИЕВ ИЛИ КИШИНЕВ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ (или даже в конце нынешнего), если ситуация будет ухудшаться с их точки зрения. Кто опять вякнул, что это невозможно?!.. Вторжение в «старую» Россию тоже считалось невозможным. Однако дошло до того, что боевые действия под Курском превратились в рутину. Ну так, военная спираль и раскручивается подобным образом. Но тогда надо забыть о быстрой победе единороссов тем более и наверняка. Ее не будет ни через полгода, ни через год, ни через полтора, да вообще никогда – потому что только революция и второй Союз единственно способны победить. И никакие выборы Трамп-Харрис не помогут. А скорее всего, даже ухудшат ситуацию. И это даже не столько «коммунистическая радикальность», сколько научный прогноз.

Подытожим в этой части. Войны с кризисами были повивальными бабками революций очень часто. И то, что российские читатели пока не понимают именно такую роль СВО - лишь специфика долго запрягать, но быстро ездить. Когда поляки войдут в Киев, а румыны в Кишинев (а то и в Одессу); когда ракеты Зеленского полетят вплоть до Урала и Сибири; когда «серые» танкеры будут перехватываться флотом НАТО на Балтике; когда цены попрут вверх уже резко и постоянно - пелена спадет с глаз, и народ попросит всех едросов лесом. Да, кто ж спорит, коль СВО началась, ее надо заканчивать победой вплоть до освобождения Киева. Но только СССР и КРАСНАЯ АРМИЯ будут способны на это, и к чему все идет семимильными шагами.

И процесс прозрения, о чем и пошла речь с самого начала, займет два года максимум. Хотя… и то навряд ли в сторону уменьшения. Потому что в связи с мировым кризисом, идущим с 2008-го, и лишь оттягиваемым печатанием Центробанков; и тем более в связи со спецификой выборов в США; все закрутится раньше. Автор писал о таковом цугцванге, когда куда не кинь, везде клин. Трамп выиграет, его заставят воевать, иначе объявят русским шпионом. Харрис выиграет, будет распространять демократию а-ля Клинтон. Если никто не выиграет (вменяемый перевес будет отсутствовать, и что скорее всего), руки развяжутся у теневого правительства тем более, и оно будет делать, что захочет. Поэтому россиянам придется защищаться вдвое и втрое сильнее нынешнего. И только мощь СССР обеспечит такую защиту.

***

Итого. Ну, вот, пусть рьяный защитник единороссов ответит, с какой стати не будет назревшей и перезревшей российской революции. Что такое потрясающее произойдет, - чтобы и власть в Киеве сменилась на нормальную, и запад отказался от экспансии, - и чтобы все произошло здесь и сейчас. Что это за чудо-юдо такое, абсолютно непонятно. Вот как раз надеяться на победу в таковых и нынешних условиях – питать сплошные иллюзии и распускать детские нюни.

И не надо ходить далеко за доказательствами. Даже если ВС России освободят вступившие в федерацию регионы - НУ И ЧТО?!.. Киевская хунта как сидела, так и будет сидеть. Запад как поставлял оружие, так и будет поставлять. Боевые действия как идут, так и будут идти. Инфляция как росла, так и будет расти. Одним словом, если кремлевское чудо не произойдет, - а оно, естественно, не произойдет, - то так называемая коммунистическая радикальность, а на самом деле инстинкт выживания народа, будет расти не по дням, а по часам.

Все изменится только в одном и единственном случае, когда российская армия войдет в сам Киев. Но в том-то и суть исторических событий, разворачивающихся прямо перед глазами – что это будет КРАСНАЯ АРМИЯ. Поэтому, и коль сам Путин инициировал свою лебединую песнь в виде СВО, надо готовиться к революционным изменениям заранее. Но тогда и расхлябанный, импотентный и коррумпированный донельзя российский капитализм - ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.



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