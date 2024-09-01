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Московский листок

Приазовье для отдыха лучше

Опубликовано 01.09.2024 в разделе комментариев 0

деньги туризм налог
Приазовье для отдыха лучше

Вот очень важная и абсолютно положительная новость, хотя и кажется ни о чем...

Регионы России, выходящие к Азовскому морю, могут принимать более 15 млн туристов в год и опередить по турпотоку черноморские курорты Крыма и Краснодарского края, сообщил председатель Крымского отделения Русского географического общества (РГО), старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин.

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) и Русского географического общества в июле-августе 2024 года провели первую комплексную Азовскую экспедицию для исследования современного состояния туризма в Приазовье, на побережье Краснодарского края, Крыма, Херсонской, Ростовской и Запорожской областей.

"Потенциальная емкость пляжей на Азовском побережье может быть в 10, а то и больше раз больше, чем на Черном море в Крыму и Краснодарском крае вместе взятыми. Более 15 млн человек вообще может легко принять. Там пляжи просторные и песчаные, тянутся на сотни километров, особенно на исторических территориях Донбасса и Новороссии, где на многокилометровом пространстве у моря может встретиться сейчас один-два рыбака. Море мелкое, прекрасно подходит, в том числе и для детского отдыха", - сообщил Самохин.

Он отметил, что в ходе экспедиции было исследовано более 7 тыс. км территории по возможности рекреации, развития транспортной сети, водоснабжения и водоотведения. Получены данные об обширных запасах лечебной грязи, выходы термальных минеральных вод. Найдены заброшенные еще с советских времен комплексы детских летних оздоровительных лагерей и ведомственных пансионатов.

Самохин рассказал также, что целью экспедиции была и выработка рекомендаций для местных властей, федеральных органов власти об инвестиционном потенциале.

Я об этом давно говорю, еще до того, как для нас закрылись курорты Лигурии и Адриатики. У нас великие возможности для рекреации, а Приазовье - это потенциально зона отдыха выходного дня для москвичей, воронежцев, не говоря о ростовчанах - тысяча километров от Москвы, пятьсот от Воронежа, разве это расстояние сегодня? Дорога хорошая уже есть. А проект высокоскоростных магистралей на юг - он же еще советский!

Еще для туристов нужен паром в Крым из Таганрога, типа "Силии-Лайн" - порт пассажирский там давно построен, но тоже, как и многое, по сути, заброшен... И вот вам шикарный маршрут для отпускника: по скоростной трассе до Таганрога, с хорошими остановками по дороге, купанием в Дону и Донце, дальше чудный вечер в Таганроге, паром 200 километров по спокойному Азовскому морю и прибытие на север Крыма, где можно либо проехать в любой из привычных курортов - Ялту, Евпаторию, Феодосию, а можно остаться в Керчи и наслаждаться дикими песчаными пляжами крымского Приазовья...

Инфраструктуры нет, ее еще надо построить. А так - реально никакой Лигурии просто не нужно...

А.Б.



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