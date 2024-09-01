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Московский листок

Сегодня 1 сентября, День знаний и не только...

Опубликовано 01.09.2024 в разделе комментариев 0

школа учитель
Сегодня 1 сентября, День знаний и не только...

Главный праздник 1 сентября - это, конечно, День знаний, дети идут в школу и начинается учебный год. Тут никому ничего и объяснять не нужно.

Но вот когда предложили было сделать 1 сентября общенациональным праздником - как-то не прошло... Хотя по уму до Петра Первого 1 сентября отмечали Новый год, то есть год начинался не только учебный...

Одной из причин, почему не удался праздник - трагедия Беслана, которая, понятно, тоже была приурочена к 1 сентября. И что пытаются повторить к этому дню ВСУ, но уже на другом технологическом уровне, через БПЛА.

В Беслан поехал Путин, а по ходу поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости.

Независимость Узбекистана - это праздник в России? Или наоборот?

PS. А еще я вспомнил слова президента Украины Порошенко, тоже накануне 1 сентября, про детей Донбасса: "Наши дети пойдут в школу, а их дети будут прятаться по подвалам"... Так что 1 сентября выбирают не случайно.

 А.Б.



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