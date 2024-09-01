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Московский листок

США против того, чтобы убивали американцев - для этого есть европейцы

Опубликовано 01.09.2024 в разделе комментариев 0

сша война рф
США против того, чтобы убивали американцев - для этого есть европейцы

Администрация Байдена отклонила предложение направить специалистов на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16. В Белом доме сочли такой шаг небезопасным, пишет Wall Street Journal.

«Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность по поводу перспективы того, что Россия будет нацелена на американских подрядчиков на Украине», — сказал неназванный американский чиновник, пишет газета.

Вместо этого «есть надежда, что европейские страны возьмут на себя большую — а возможно и всю ответственность за содержание истребителей F-16», пишет WSJ.

Думаю, лучше, чтоб румыны или поляки, на худой конец. Не немцев же с французами посылать на убой...

А.Б.



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