Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Десятки украинских БПЛА атаковали семь регионов РФ ночью

Опубликовано 01.09.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Десятки украинских БПЛА атаковали семь регионов РФ ночью

Пока дети спят перед 1 сентября.

Российские средства ПВО сбили несколько десятков дронов.

В окрестностях Подольска был сбит беспилотник, летевший на Москву. Атака была совершена около 03:20 по московскому времени. Следующий БПЛА был уничтожен через час. А еще через полчаса вблизи подмосковного Ступино российские военные сбили еще один украинский дрон.

В Белгороде в трех многоквартирных домах были повреждены стекла, полностью разрушена хозяйственная постройка. В двух коммерческих объектах осколки сбитых дронов повредили фасады зданий. Произошло возгорание сухой травы и трех автомобилей. ВСУ ударили по спальному микрорайону около 01:20 по местному времени.

В 03:01 в воздушном пространстве Брянской области уничтожили 12 украинских беспилотников. Через час ВСУ попытались атаковать регион еще 14-ю БПЛА.

В Липецкой области отразили атаку беспилотников в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах. Жертв и пострадавших нет.

Также несколько беспилотников были уничтожены над Воронежской областью. Пострадавших нет.

ВСУ пытались атаковать тремя дронами и Тульскую область. Жертв и разрушений нет.

О сбитых беспилотниках докладывал и губернатор Рязанской области.

Ну и один БПЛА все же долетел до Капотни, был сбит, но вызвал пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Пожару присвоена максимальная степень сложности.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я не знаю, когда вы сможете посмотреть этот выпуск "А что?"-новостей
Я не знаю, когда вы сможете посмотреть этот выпуск...
27.08.2024
Почему в СССР не было безработных, или Что такое свобода
Почему в СССР не было безработных, или Что такое с...
27.08.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Десятки украинских БПЛА атаковали семь регионов РФ ночью (0)
США против того, чтобы убивали американцев - для этого есть европейцы (0)
Сегодня 1 сентября, День знаний и не только... (0)
Российский капитализм закончится через два года (0)
Приазовье для отдыха лучше (1)
Затянувшаяся экзекуция капремонтом (0)
Командующего сняли за самолет (10)
Готовится экспериментальный правовой режим для такси (4)
Путин подарил Ким Чен Ыну 24 орловских рысака (8)
Харьков и Белгород обменялись жертвами (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Приазовье для отдыха лучше
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сегодня 1 сентября, День знаний и не только...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Десятки украинских БПЛА атаковали семь регионов РФ ночью
Дарья Митина Дарья Митина: 200 целей
Дарья Митина Дарья Митина: Те самые ноги
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss