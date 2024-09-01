Десятки украинских БПЛА атаковали семь регионов РФ ночью

Пока дети спят перед 1 сентября.

Российские средства ПВО сбили несколько десятков дронов.

В окрестностях Подольска был сбит беспилотник, летевший на Москву. Атака была совершена около 03:20 по московскому времени. Следующий БПЛА был уничтожен через час. А еще через полчаса вблизи подмосковного Ступино российские военные сбили еще один украинский дрон.

В Белгороде в трех многоквартирных домах были повреждены стекла, полностью разрушена хозяйственная постройка. В двух коммерческих объектах осколки сбитых дронов повредили фасады зданий. Произошло возгорание сухой травы и трех автомобилей. ВСУ ударили по спальному микрорайону около 01:20 по местному времени.

В 03:01 в воздушном пространстве Брянской области уничтожили 12 украинских беспилотников. Через час ВСУ попытались атаковать регион еще 14-ю БПЛА.

В Липецкой области отразили атаку беспилотников в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах. Жертв и пострадавших нет.

Также несколько беспилотников были уничтожены над Воронежской областью. Пострадавших нет.

ВСУ пытались атаковать тремя дронами и Тульскую область. Жертв и разрушений нет.

О сбитых беспилотниках докладывал и губернатор Рязанской области.

Ну и один БПЛА все же долетел до Капотни, был сбит, но вызвал пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Пожару присвоена максимальная степень сложности.

А.Б.