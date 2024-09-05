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Московский листок

Международное антиолигархическое движение - сейчас!

Опубликовано 05.09.2024 автором Вольфганг Бубликовских в разделе комментариев 6

Международное антиолигархическое движение - сейчас!

Спустя два с половиной года после начала СВО мир вдруг обнаружил, что находится на пороге самоуничтожения - ядерной войны. Но связывать эту вполне реальную угрозу человечеству только с войной между Россией и Украиной или же перекладывать всю ответственность за происходящее на блок НАТО, представляет собой слишком упрощённый подход. И, кстати, такой подход кое-кому очень выгоден. А кому - не трудно догадаться. Тем, чьи уши торчат повсюду, где идёт война и льется кровь. Не трудно догадаться, что речь идёт об олигархах. Не каких-то конкретных, русских, украинских или американских, а о мировой олигархии.

Нынешняя война за передел мира для олигархов - то же самое, что игра в казино, но только более зрелищная и захватывающая. Игра, в которой самые богатые всё равно сорвут свой куш и станут ещё богаче. Ведь какие бы беды ни поражали мир - Ковид, голод,геноциды, самые богатые на этом не просто богатеют. Их капиталы растут в геометрической прогрессии именно во время войн. Не потому ли война между Россией и Украиной идёт уже третий год, что олигархический интернационал с центром в Лондоне считает, что ещё недостаточно нажился на этой бойне? А заметили ли вы, что в то время, как большинство населения Земли стремительно нищает, олигархи и принадлежащие им транснациональными корпорации так же стремительно богатеют? Олигархи любят войны ещё и потому, что у них нет страховки от Тахрир или от революций по типу Венесуэлы или Мали. Но у них есть старое проверенное средство - война, в которой можно стравить друг с другом всех недовольных, а заодно испытать новое оружие и, естественно, хорошо поживиться. Не секрет, что в любой войне главные мародёры - это олигархи.

А чтобы простой обворовываемый люд не роптал, нужно уничтожить культуру, семью, расчеловечить народы, атомизировать общество. Так что у всех бед современного человечества одна первопричина - олигархи, богатеющие на войнах в то время как целые страны и народы бедствуют.

Однако понять первопричину бедствий миллионов и миллиардов простых людей, это ещё не всё. Важнее понять каким образом устранить причину этих бедствий?

Конкретно - закончить войну на Украине, для начала.

На самом деле, ответ достаточно прост - необходимо международное антиолигархическое движение, с чёткими целями и программой действий.

Конкретным выражением международного антиолигархического движения могло бы стать объединение народов России и Украины против своих олигархов - как российских, так и украинских. Хотя почему объединяться против олигархов должны только русские и украинцы? Это должен быть союз народов от Уолл-Стрит до Нью-Дели.

Большевистский лозунг “пролетарии всех стран, объединяйтесь” сегодня актуален в новых своих формах и содержании - народы всех стран объединяйтесь против международного олигархата!

Вопросов к олигархам накопилось много. Совершенно непонятно, каким образом малообразованные и, откровенно говоря, не слишком умные, попросту - жлобы, захватили все богатства СССР? Не пора поставить мир обратно с головы на ноги?

В начале нового века витала в воздухе идея, потребовать от олигархов выплатить государству реальную стоимость тех предприятий, которые они скупили по демпинговым ценам, а фактически - украли у народа. Это никогда не поздно сделать.

Ну и в принципе, природные богатства любой страны должны служить нуждам народа. Да, геологоразведка, добыча нефти или золота стоят больших денег и те, кто в это инвестируют, должны иметь свои прибыли. Но владельцем природных богатств всегда должен оставаться народ той страны, где эти богатства находятся, а не нувориши.

Частные корпорации должны получать прибыль за выполненную на благо общества работу, а не распоряжаться народным достоянием по своему усмотрению.

Конкретным выражением народного владения природными богатствами страны должны стать бесплатное образование, включая и высшее, медицинское обслуживание, помощь, многодетным семьям, инвалидам, безработным.

Старые песни нуворишей об отсутствии денег, это всё не более, чем наглое враньё. На войны у них всегда находятся деньги. А нет денег только на зарплаты, на бесплатные медицину и образование, на жильё для нуждающихся. Да и по какому праву эти упыри распоряжаются общественными благами, а банки наживаются на ростовщичестве?

Зададимся вопросом - зачем обществу нужны олигархи? Какая от них польза обществу? То, что сегодня якобы делают для общества олигархи и принадлежащие им корпорации, в советское время ещё более успешно делали государственные предприятия. Наверное, такие государственные предприятия не единственная альтернатива диктатуре крупного капитала. Но в любом случае, альтернатива необходима. Потому что диктатура крупного капитала ведёт мир к катастрофе - к обнищанию широких масс населения, к социальным потрясениям и, в конечном итоге - к ядерной войне.

Предотвратить грозящую человечеству катастрофу может только объединение народов в массовое, международное антиолигархическое движение! Вместо того, чтобы ненавидеть друг друга из-за того, что одни почитают пророка Мухаммада, а другие - Иисуса, народам следует перенимать друг у друга положительный опыт - культурный, экономический, социальный. Например, почему бы не взять на вооружение опыт исламского банкинга, где прибыль получается не за счёт ростовщичества, а за счёт поощрения производства и сферы услуг?

В любом случае, главной целью международного антиолигархического движения должно стать прежде всего предотвращение Третьей мировой войны. Иначе и говорить будет вскоре не о чем.



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Всего комментариев к статье: 6
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Re:
911 написал 05.09.2024 15:06
Раньше олигархи действовали через гитлеров, а сейчас - через ЛГБТ, феминисток и веганов.
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(без названия)
711 написал 05.09.2024 15:03
Вопросов к олигархам накопилось много
/
все же олигархи не последняя инстанция а инструмент. так же кстати как и всякие гитлеры с большевиками.
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Re: раб Божий Сорин И.Л.-
Кандидат в президенты от республиканской партии написал 05.09.2024 14:50
Слушай, хохол божий, не трахай тут мозги добрым людям. Вы как нанюхаетесь у Зели, так и мерещится вам везде кровь русских гимнасток.
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раб Божий Сорин И.Л.-
и ведь Взаправду написал 05.09.2024 14:45
Никакой угрозы ядерной войны нет. Как угрозы третьей мировой.
Убогий владелец рашки ковыряет в носу, пьЁть менструальную кровищу гимнасток и на этом можно поставить точку. Армии нет, флота нет, про нет и остатки денег!
Год два и судьба Каддафи, то есть поймают и вые...
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Re:
Майк написал 05.09.2024 14:36
Сражаться нужно не с конкретными ветряными мельницами, а с олигархией - крупным финансовым капиталом, как со спрутом, душащим общество. И сражаться следует принятием соответствующих законов с их последующим неуклонным исполнением! Какие это законы? А очень простые. Первый и главный - закон о ревизии и перерасчете, который подразумевает переоценку стоимости прихватизированных предприятий, механизмы т.н. приватизации и, в конечном итоге, возвращение награбленного и наворованного народу.
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(без названия)
ходжа написал 05.09.2024 14:23
Все очень интересно, но ни одной фамилии я не увидел. С кем сражаться будем, с ветряными мельницами? А фамилии Дерипаска назвал. К названным можно добавить и других из банды Ельцина.
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