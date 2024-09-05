Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мы "кинули" абхазов на нашу же помощь

Опубликовано 05.09.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Россия с 1 сентября прекратила социальные выплаты врачам, учителям и работникам силовых структур Абхазии из-за невыполнения республикой обязательств перед Россией.

Абхазия ежегодно получает от России около 4 млрд руб. в рамках пенсионной поддержки. Это нормально, если считать, что мы "в ответе за тех, кого приручили".

Однако навряд ли эти 4 милларда платит лично Путин или Лавров из своей зарплаты. Это платит народ России - народу Абхазии. Помогает. Однако не получается ли, что мы отдаем исподнее?

В Абхазии выходят на пенсию в 60 лет мужчины и в 55 женщины, там не грабили пенсионеров с пенсионным возрастом. И получается, что наш гражданин ждет еще пять лет, а тем временем платит абхазскому ровеснику, который уже пенсионер.

Абхазских пенсионеров немного, и получают они не много. Но с какой стати мы спонсируем пенсионеров в другой стране, когда у наших дела еще и похуже?

А теперь, когда перестали, они нас за это еще и ненавидеть станут...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Я не знаю, когда вы сможете посмотреть этот выпуск "А что?"-новостей
Я не знаю, когда вы сможете посмотреть этот выпуск...
27.08.2024
Мы "кинули" абхазов на нашу же помощь
Мы "кинули" абхазов на нашу же помощь
05.09.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мы "кинули" абхазов на нашу же помощь (0)
Международное антиолигархическое движение - сейчас! (6)
Десятки украинских БПЛА атаковали семь регионов РФ ночью (27)
США против того, чтобы убивали американцев - для этого есть европейцы (4)
Сегодня 1 сентября, День знаний и не только... (18)
Российский капитализм закончится через два года (19)
Приазовье для отдыха лучше (12)
Затянувшаяся экзекуция капремонтом (3)
Командующего сняли за самолет (10)
Готовится экспериментальный правовой режим для такси (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Про выборы в Москве - московский список Колобка
Михаил Делягин Михаил Делягин: Налоги предприятия должны доставаться региону, а не Москве
Михаил Делягин Михаил Делягин: Забайкалье: как депутат Госдумы может помочь жителям региона
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Мы "кинули" абхазов на нашу же помощь
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Верните рабочему человеку его место в обществе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss