Мы "кинули" абхазов на нашу же помощь

Россия с 1 сентября прекратила социальные выплаты врачам, учителям и работникам силовых структур Абхазии из-за невыполнения республикой обязательств перед Россией.

Абхазия ежегодно получает от России около 4 млрд руб. в рамках пенсионной поддержки. Это нормально, если считать, что мы "в ответе за тех, кого приручили".

Однако навряд ли эти 4 милларда платит лично Путин или Лавров из своей зарплаты. Это платит народ России - народу Абхазии. Помогает. Однако не получается ли, что мы отдаем исподнее?

В Абхазии выходят на пенсию в 60 лет мужчины и в 55 женщины, там не грабили пенсионеров с пенсионным возрастом. И получается, что наш гражданин ждет еще пять лет, а тем временем платит абхазскому ровеснику, который уже пенсионер.

Абхазских пенсионеров немного, и получают они не много. Но с какой стати мы спонсируем пенсионеров в другой стране, когда у наших дела еще и похуже?

А теперь, когда перестали, они нас за это еще и ненавидеть станут...

А.Б.