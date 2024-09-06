Левый активист увезён полицией из суда и исчез

Продолжается поиск пропавшего левого активиста Семёна Козырева (Родина).

Как мы уже писали, произошло задержание левых активистов - 03 сентября 2024 года Ивана Антохина, утром 04 сентября Сергея Ермилова и Семёна Козырева (Родина). Ермилова вскоре отпустили, Антохин и Козырев (Родин) были увезены в неизвестном направлении.

Антохин окончательно нашёлся 5 сентября - он находится в спецприёмнике Сахарово. К нему прошёл защитник. Отметим, что причина ареста на 7 суток (выписан Антохину Нагатинским судом) выглядит достаточно странно – неповиновение сотрудникам полиции во время обыска.

Семён Козырев (Родин) в настоящее время ПРОПАЛ (!). В канцелярии Лефортовского суда заявили, что ему назначен административный арест по статье 20.1 ч 2. (хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Срок ареста назвать отказались. Зато сообщили, что он отправлен в спецприёмник Сахарово. А вот в спецприёмнике его товарищам и адвокату(!) говорят, что такого человека здесь нет.

Где находится Семён Козырев и что с ним происходит в настоящий момент, остаётся абсолютно непонятно!

Как заявляют товарищи обоих задержанных: «Мы прекрасно знаем, что товарищи не совершали никаких противоправных действий, и были задержаны полицией по произволу. Происходящее - лучшее доказательство того, каким фарсом являются права в буржуазном государстве. Товарищи задержаны исключительно за свою политическую позицию и являются узниками совести. Свободу политзаключённым!»

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