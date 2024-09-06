Песков объявил войну и отменил конституцию

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданны, как и цензура оправданна, что греха таить. Мы в состоянии войны»,— сказал Дмитрий Песков в беседе с агентством ТАСС. Официальней некуда!

Еще недавно за слово "война" наказывали, а теперь - Песков! Можно ли считать заявление пресс-секретаря президента главному информагентству страны объявлением войны?

И кому, кстати, не мешало бы уточнить.

И насчет цензуры. Статья 29 Конституции РФ гласит: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается". Без уточнений, исчерпывающе. Это вторая глава Основного закона, которая не меняется - только целиком вместе с конституцией.

Так как это понимать? Пресс-секретарь президента призвал не обращать внимания на конституцию или просто отменил ее?

А.Б.