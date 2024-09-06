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Московский листок

Песков объявил войну и отменил конституцию

Опубликовано 06.09.2024 в разделе комментариев 2

кремль песков
Песков объявил войну и отменил конституцию

«В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданны, как и цензура оправданна, что греха таить. Мы в состоянии войны»,— сказал Дмитрий Песков в беседе с агентством ТАСС. Официальней некуда!

Еще недавно за слово "война" наказывали, а теперь - Песков! Можно ли считать заявление пресс-секретаря президента главному информагентству страны объявлением войны?

И кому, кстати, не мешало бы уточнить.

И насчет цензуры. Статья 29 Конституции РФ гласит: "Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается". Без уточнений, исчерпывающе. Это вторая глава Основного закона, которая не меняется - только целиком вместе с конституцией.

Так как это понимать? Пресс-секретарь президента призвал не обращать внимания на конституцию или просто отменил ее?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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бибирка ученый, в его коллекции
разработки не имеющие прецедента - написал 06.09.2024 11:14
разработал очко Сорина, и других по мелочи Дом Номер 5, Ходжа, Головня...
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Смешные кацапы
Кущ конституционный написал 06.09.2024 11:13
Услышали модное слово 'конституция' и носятся с ним, как обезьяна с очками, а куда причепить не знают. Конституция, лапти неумытые, это для людей. Для вас - сапог барина и отгадки - в какое дерьмо барин вступил на этот раз
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