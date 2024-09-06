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Московский листок

Время отменять итоги выборов

Опубликовано 06.09.2024 автором в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Время отменять итоги выборов

Первый день Единого голосования в Москве начался со скандалов. Практически на всех избирательных участках столицы пришедшим проголосовать с помощью бумажного бюллетеня представители избиркома отказывают и требуют голосовать через электронный портал.

Так, в районе 8.10 утра на участке 400 (Северный округ, Вятская улица 29)  нескольким избирателям было в грубой форме отказано в праве голосовать лично с помощью обычного бюллетеня. Дело дошло до рукоприкладства и даже вмешательство независимых наблюдателей не помогло.

Аналогичные ситуации фиксируются в других округах столицы.

Однако есть иной прецедент: голосовать бумажным бюллетенем можно, даже если вы не подавали заявление на Госуслугах! Проверено лично политтехнологом Петром Милосердовым, наиболее детально разбирающимся в нюансах столичного выборного процесса...

Как делается:

1. Приходите на участок.

2. Говорите, что категорически отказываетесь голосовать электронно и просите заявление на выдачу бумажного бюллетеня.

3. Заполняете заявление, указывая уважительную причину.

4. Получаете бумажный бюллетень!

И таким образом Петр Кимович Милосердов получил возможность проголосовать как положено по закону, бумажным бюллетенем.

А теперь официально: только 0,17% смогут проголосовать бумажным бюллетенем! О своем желании сделать это заявили всего 13500 москвичей. Это официальное сообщение Мосгоризбиркома!

Но на самом деле, как доказал Милосердов, делать какие-то азявления не требовалось, можно было и так получить бюллетень на избирательном участке. Более того, есть подозрение, что бюллетени были отпечатаны в достаточном количестве, опять же, по закону - они должны быть!

И что мы имеем в итоге?

А в итоге по окончании этих странных дней голосования нужно идти в суд и доказывать - выборы в Мосгордуму не были ни равными, ни доступными для всех избирателей!

И требовать их отмены.



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