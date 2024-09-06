Отделение полиции конструктивно не предназначенное для встреч с адвокатом

На настоящий момент (06. 09.2024, 18-00) правоохранители уже два дня не пускают защитника к Семену Козыреву (Родину) коммунисту, профсоюзному активисту (участнику борьбы за права курьеров и работников «Wildberries»). Причина не допуска достаточно оригинальна – «а у нас в отделении полиции (ОМВД Южнопортового района Москвы) нет помещений, пригодных для встречи с адвокатом».

Автор материала думал, что человек, попавший в полицию имеет права (по законам РФ) пользоваться помощью адвоката, а тут оказывается не имеет – по чисто техническим причинам. Интересно, а скоро ли остальные отделения полиции будут перестроены по образцу ОМВД Южнопортового района Москвы. Сразу же всем полицейским жить проще станет. Если же говорить серьезно. То у товарищей Семена происходящее вызывает серьезное опасение:

«Полиция цинично продолжает нарушать ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре, несмотря на уже две жалобы, поданные юристами.

Такое отчаянное нежелание силовиков показать арестованного не может не вызывать подозрений о противоправных действиях в отношении Семена и опасений за состояние здоровья.» - заявляют они (https://vk.com/bolsheviki_lenintsy?w=wall-77216158_14249).

Отметим, что решение Лефортовского суда г. Москвы (давшему Семену 10 суток ареста) было вынесено уже два дня назад. И Семен должен вроде бы находиться не в ОМВД, а в спецприемнике на Сахарова, но… Но если само отделение полиции конструктивно не предназначено для встреч с адвокатом, то работающие в нем полицейские конструктивно не предназначены для транспортировки арестованных в спецприемник. «Должны приставы приехать и забрать», так поясняли правоохранители. (Отметим, что ранее виденные автором материала полицейские могли доставлять задержанных в спецприемник и сами. Если конечно не поступить инструкция, засунуть задержанного на поглубже и на подольше от глаз общества). Впрочем в последние полтора часа у правоохранителей появилась другая версия, «не везем, потому что мест на Сахарова нет». Отметим, что административно арестованные по закону имеют право пользоваться мобильной связью, но Козыреву такой возможности не дают. Заявляют – только по прибытие на место отбытия наказания. Но на Сахарова нет места Козыреву, а в ОМВД Южнопортового района Москвы нет места мобильной связи.

Особо отметим, что хотя защитнику Семена так и не удалось с ним встретиться, у него (защитника) все таки получилось, причем тоже с большим трудом, ознакомиться с материалами дела. В деле правоохранителями было зафиксировано что Семен совершил, хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции (какое не конкретизировано) в 4 сентября в 7-30 на детской площадке на собственном дворе.

Отметим два обстоятельства.

Первое. По информации родных Семена забирали не с детской площадки, а из дома.

Второе. Если верить версии правоохранителей, то Семена зачем то понесло на детскую площадку именно в то время, когда правоохранители пришли домой за еще одним левым активистом Сергей Ермиловым. Удивительное совпадение. Не так ли.

Апелляционная жалоба подана. Время ее рассмотрения пока неизвестно.

Анонс.

7 сентября в 13:30 в Мосгорсуде слушанья (апелляционные) по Ивану Антохину. Еще одному коммунисту, задержанному между вечером 3 сентября и утром 4 сентября.

Напоминаем, что Антохин получил 7 суток ареста, за то, что по версии правоохранителей «не повиновался» им во время обыска.