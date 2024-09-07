России хватит сил и средств, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины из Курской области и защитить Белгород. Об этом сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «РИА Новости».

Это как выдавить?

Это как хватит сил и средств?

Только недавно тоже официальный представитель чего-то Алаудинов меньше, чем на разгром противника в Курской области не соглашался, другие видные деятели тоже... А теперь "хватит сил выдавить"?

Да, в общем, и так давно что-то "выдавливают".

А когда выдавим всеми силами и средствами, то дальше что?

Хотя это не моего ума дело, есть военные специалисты, у них и сил, и средств найдется откуда угодно чего угодно выдавить...

А.Б.