Выдавим до победного конца!

России хватит сил и средств, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины из Курской области и защитить Белгород. Об этом сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «РИА Новости».
Это как выдавить?
Это как хватит сил и средств?
Только недавно тоже официальный представитель чего-то Алаудинов меньше, чем на разгром противника в Курской области не соглашался, другие видные деятели тоже... А теперь "хватит сил выдавить"?
Да, в общем, и так давно что-то "выдавливают".
А когда выдавим всеми силами и средствами, то дальше что?
Хотя это не моего ума дело, есть военные специалисты, у них и сил, и средств найдется откуда угодно чего угодно выдавить...
А.Б.
|
|
Кущ суджанский написал 07.09.2024 09:32