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Московский листок

Выдавим до победного конца!

Опубликовано 07.09.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Выдавим до победного конца!

России хватит сил и средств, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины из Курской области и защитить Белгород. Об этом сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «РИА Новости».

Это как выдавить?

Это как хватит сил и средств?

Только недавно тоже официальный представитель чего-то Алаудинов меньше, чем на разгром противника в Курской области не соглашался, другие видные деятели тоже... А теперь "хватит сил выдавить"?

Да, в общем, и так давно что-то "выдавливают".

А когда выдавим всеми силами и средствами, то дальше что?

Хотя это не моего ума дело, есть военные специалисты, у них и сил, и средств найдется откуда угодно чего угодно выдавить...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Не, не выдавят
Кущ суджанский написал 07.09.2024 09:32
Выдавливать надо было неделю назад. Люди были действительно подуставшие. Сейчас у нас идет ротация. Заходят свежие бригады. Сейчас можете выдавить себе горчицу на писюн и облизывать с причмоком.
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