Правосудие, закрытое на висячий замок

7 сентября 2024 года апелляционной инстанцией (Мосгорсуд) должен был быть рассмотрен протокол, составленный правоохранителями на коммуниста Ивана Антохина. Напоминаем, Антохин был посажен Нагатинским судом на 7 суток за то, что оказал злостное неповиновение прямо во время обыска. Вот как пришли к нему правоохранители с обыском, так сразу и стал «злостно неповиноваться».

По какой-то странной причине апелляция была назначена на субботу — 7 сентября. Но в субботу на суде висит замок, и пускают внутрь только защитника, а больше никого. Впрочем, возможно, именно поэтому на субботу и назначили.

Отметим, что Ивана Антохина задержали поздно вечером 3 сентября, а ещё один коммунист Семён Козырев (Родин) начал «мелко хулиганить» и «злостно неповиноваться» прямо в 7.30 следующего утра. Специально «вышел» для этого во двор детской площадки и как «зарядил»... Пришлось правоохранителям и его задержать. Правда, версия правоохранителей сильно расходится с версией родственников Козырева, видевших, что его забирали не с площадки, а из дома. Но разумный человек знает, чему верить.

Отметим, что Семён Козырев был перевезён из ОМВД Южнопортового района Москвы в спецприёмник Сахарово только в ночь с 6-го на 7-е сентября. До этого времени его держали безо всякой связи, ДАЖЕ С АДВОКАТОМ, в ОМВД Южнопортового района Москвы. Только на четвёртые сутки после ареста (!) он смог выйти на телефонную связь (право на которую есть у административно арестованных по закону).