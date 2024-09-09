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Московский листок

Ответственность за выбор

Опубликовано 09.09.2024 автором Александр Краснов в разделе комментариев 0

москва выборы
Ответственность за выбор

Мэрия допустила серьезную ошибку - с сегодняшнего дня все проблемы горожан, а их будет много, на ответственности одного человека, и на Зю и Зу. Что-то мне подсказывает, каденция спокойной не получится.

Все виды оппозиции оказались вместе с народом, и граница с властью расширилась и забронзовела.

Поляризация общества, с учетом талантов власти притягивать все беды, неизбежно улучшает имидж оппозиции и ухудшает у власти.

Полуподпольное положение оппозиции имеет недостатки, но при поддержке общества, достаточно комфортно и не требует моральных мучений выбора.

В интересное время живем.



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