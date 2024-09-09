Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие

Выборы закончились, как и начинались – с заведомо известного результата. И зачем три дня на такой выбор? Полчаса достаточно…

Оппозиция в заднице – Москва так довольна властью, как никогда! С зимы все подъезды и автобусные остановки украшены портретами кандидатов от "Единой России", даже во время выборов были украшены – так захотели москвичи.

Прошли от так называемой оппозиции:

От КПРФ трое, Зюганов-младший, Зубрилин и Арбузов, как и было предсказано.

От эсеров один человек, тоже как предопределено, но не Яндиев, а почему-то Ямщикова. Оба на Я, но пол разный… Гендерное разнообразие.

Еще некто Даванков от "Новых людей" – ну в президенты не вышло, так хоть в депутаты Мосгордумы, заслужил…

Еще самовыдвиженка от ЛДПР и все, остальное "партия власти", разнополое. Больше добавить нечего…

А.Б.