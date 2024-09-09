Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие

Опубликовано 09.09.2024 в разделе комментариев 2

москва выборы

Выборы закончились, как и начинались – с заведомо известного результата. И зачем три дня на такой выбор? Полчаса достаточно…

Оппозиция в заднице – Москва так довольна властью, как никогда! С зимы все подъезды и автобусные остановки украшены портретами кандидатов от "Единой России", даже во время выборов были украшены – так захотели москвичи.

Прошли от так называемой оппозиции:

От КПРФ трое, Зюганов-младший, Зубрилин и Арбузов, как и было предсказано.

От эсеров один человек, тоже как предопределено, но не Яндиев, а почему-то Ямщикова. Оба на Я, но пол разный… Гендерное разнообразие.

Еще некто Даванков от "Новых людей" – ну в президенты не вышло, так хоть в депутаты Мосгордумы, заслужил…

Еще самовыдвиженка от ЛДПР и все, остальное "партия власти", разнополое. Больше добавить нечего…

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:головне
Fall написал 09.09.2024 10:55
Пiдстаркувати кацапськи проститутки-представники обох статей.
Ответить
раб Божий Сорин И.Л.- а где ты была , Дашутка, с 1999 года по настоящее время? Ведь
разрушение правового пространства - вполне характе написал 09.09.2024 10:27
-терная черта классической социальной катастрофы. Даже в откровенно диктаторских режимах государство пытается придерживаться каких-то правил, формализованных и публичных. И только режим, вошедший в глубокое пике, уже не беспокоится о будущем, его горизонт видения предельно короткий, а в таких ситуациях отсутствие правового пространства - вполне рабочий ресурс, когда можно не тратить время на условности. Государство утрачивает право называться государством.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие
09.09.2024
Мы "кинули" абхазов на нашу же помощь
Мы "кинули" абхазов на нашу же помощь
05.09.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Губернаторы идут выше 80 процентов (0)
Платный выбор? А чего вы лыбитесь... (0)
Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие (2)
Правосудие, закрытое на висячий замок (3)
Ответственность за выбор (0)
Выдавим до победного конца! (30)
Время отменять итоги выборов (24)
Отделение полиции конструктивно не предназначенное для встреч с адвокатом (8)
Песков объявил войну и отменил конституцию (15)
Левый активист увезён полицией из суда и исчез (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Прошли разнополые депутаты, в остальном схожие
Дарья Митина Дарья Митина: Две кампании
Дарья Митина Дарья Митина: То ли ещё будет!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Институт выборов уничтожен, но они продолжаются
Дарья Митина Дарья Митина: Почём опиум для народа?....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss