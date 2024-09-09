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Московский листок

Платный выбор? А чего вы лыбитесь...

Опубликовано 09.09.2024 автором Дарья Митина в разделе комментариев 0

выборы питер
Платный выбор? А чего вы лыбитесь...

Источник: https://kolobok1973.livejournal.com/6535510.html

Ничего, погодите, малятки, скоро вам выборы вообще платной процедурой сделают. Уже просто вижу комментарии наших ЛОМов с непроницаемыми ёблами о том, что политический выбор должен быть сознательным, человек за него должен отвечать, а отвечать вернее и лучше всего рублём. И доказывать это из каждого утюга будут так страстно и убедительно, что вы рты раскроете. 

А чо вы лыбитесь-то, сто пудов так будет. Уж извините, если 70% питерских избирателей удалось убедить, что Беглов это достойный руководитель города, то доказать преимущества платного доступа к выборам будет вообще как два пальца об асфальт.

***

В течение последнего года буквально весь телеграмм был скуплен под рекламу вологодского губернатора Филимонова. Рекламный бюджет губернаторский кампании, видимо, раз в несколько превосходил бюджет самой Вологодской области. В течение года нам из каждого утюга рассказывали о том, какой Филимонов управленческий гений, о том, что это Сталин, Рузвельт и Ли Куан Ю в одном флаконе, о том, что Вологодская область - драйвер мирового прогресса и российский экономический тигр, по темпам развития опережающий Сингапур. Весь год Филимонов перерезал ленточки, окормлял трудящихся, открывал инвестиционные проекты, встречался с Путиным. Путина показалось мало - надо было, чтобы ещё и само небо благословило подвижнический труд Филимонова, а бюджет кампании всё не заканчивался, и Филимонову на прошлой неделе организовали встречу аж с самим Патриархом Всея Руси. Совершенно очевидно, что если бы сам Христос встречался с кандидатами на российские высшие посты, то вологодский бюджет потянул бы и такое благословение. 

Питерский губер Беглов рекламировался на порядок скромнее - про его таланты и подвижничество взахлёб рассказывали лишь самые циничные и жадные до денег лидеры мнений. Весь остальной интернет рассказывал про Беглова правду, то есть хренососил и поносил на все лады. 

В итоге оба управленческих гения получили примерно одинаковые проценты, заняв последнее и предпоследнее место среди избиравшихся губернаторов. Команда Беглова гораздо лучше понимала, как тут всё устроено, поэтому из штанов явно не выпрыгивала. 

Выводы сделаете сами.



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