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Московский листок

Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса

Опубликовано 09.09.2024 автором в разделе комментариев 4

экономика деньги
Цивилизация людоедов: британские истоки Гитлера и Чубайса

Источник: https://boomstarter.ru/projects/510042/tsivilizatsiya_lyudoedov_istoki_gitlera_i_chubaysa_2-e_izdanie

Англия - потрясающий пример того, как бедная, мало населенная, почти не имеющая природных ресурсов страна, раздираемая этническими и конфессиональными распрями, стала властелином и мастерской мира - колоссальной империей, "над которой никогда не заходило солнце" и которая сохраняет колоссальное глобальное влияние и по сей день.

 

Как этого удалось достичь?

 

Как и почему Англия стала великой - и умудрилась сохранить глобальную власть (отчаянно отрицаемую ее агентами в самых разных странах, включая Россию, но совершенно бесспорную) и после крушения империи?

 

Этот опыт крайне ценен, - и его значимость удесятеряется его скрытым характером: его не изучают и, более того, по всему миру его боятся даже признавать, - чтобы не обидеть британцев или не вызвать их подозрения.

 

Для России Англия важна еще и потому, что обе чумы новейшего времени - фашизм, который наши деды остановили чудовищной ценой, и либерализм, который дважды - в феврале 1917 и в декабре 1991 года - разрушил нашу Родину - были рождены, выкормлены и направлены именно британским гением.

 

Знать, как англичане сумели создать страшные психоисторические вирусы, и сегодня выжигающие мир в их интересах, и при этом сами не пасть их жертвой - не только интересно, но и жизненно необходимо, по крайней мере для нас, по вполне объективным причинам являющихся их исторической мишенью.

 

Официальная наука, подчиненная бюрократии и олигархату, страшится и сторонится этих тем - и отнюдь не только потому, что кого-то из их исследователей могут не пусть в Англию, а кого-то и не выпустить из нее.

 

Давайте издадим книгу, подробно и исчерпывающе отвечающую на эти - и многие другие смежные - вопросы, прямо влияющие на наше будущее и даже непосредственное жгучее настоящее.Возможно, именно поэтому первый тираж вызвал колоссальный интерес; тираж разошелся, и заметное число людей всерьез обиделось на меня за то, что я не стал продлевать проект (прежде всего из-за отмены этой функции Boomstarter'ом). Поэтому я провожу допечатку второго тиража, полностью идентичного первому.

Нам как никогда важно исцеление от иллюзий, от прекраснодушной романтики, - но и от однобоких парализующих представлений о врагах как о всезнающих и всесильных, мистических всемогущих злодеях.

 

Противника можно победить, только познав, - но познать то нельзя, не полюбив. Я люблю Англию и понимаю британцев - именно как наших кровных, объективных врагов, которых надо прежде всего хорошо знать.

 

Я убежден в нашем успехе даже в нынешние страшные( а иногда и стыдные) времена: вперед!



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Всего комментариев к статье: 4
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а про русский империализм
Баранов@нет написал 09.09.2024 15:45
А про русский империализм Делягин ничего не хочет сказать, написать книгу? Стесняется?
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Не буду топтаться на Делягине, как на паршивом Куще.
Члену редколлегии, полукровке, неудобно говорить про первопервоистоки фашизма и расизма. написал 09.09.2024 15:40
(замечу, что это не отменяет реального интеллектуального неравенства человеческих рас и того, что все цивилизации были созданы голубоглазыми блондинами, просто отсюда вытекает иерархия для всеобщего блага, но отнюдь не плетка и "работайте, негры, солнце еще высоко!"). Что до англосаксов, то это единственные христиане, у которых неделя начинается с санди, а не с манди. Подзабыли они, что Сын Человеческий установил по-новому. Но скажу про немцев. Конкретно про столпа рейховской расологии Ганса Гюнтера(Гюнтер- фамилия). Наши энтузиасты с энтузиазмом перевели его "Расологию". С тошнотворными выпадами против Христианства. С тошнотворным противопоставлением украинцев с их аккуратными хатками, садочками, грязным и безмозглым москалям("сам же Горький рассказывает"). И, вишенка на торте. Рассуждение столпа, что ничего страшного, все юноши проходят через гомосексуализм.
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Re:
А. фон Кац написал 09.09.2024 14:56
Еще сратые финикийцы 3000 лет назад плавали в Британию за оловом. Потом римляне туда пришли. От завоевателей в раннем средневековье у "бедной" Англии отбоя не было: англы, саксы, норманны, нормандцы... И чего их всех тянуло в "бедную" страну? Просто росказни о британской бедности должны подкрепить тезис о том, что Англия ограбила весь мир и стала неимоверно богатой.
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прекраснодушной романтики, - но и от однобоких парализующих представлений о врагах как о всезнающих
Нам как никогда важно исцеление от иллюзий, от написал 09.09.2024 14:48
и всесильных, мистических всемогущих злодеях.
Противника можно победить, только познав, - но познать то нельзя, не полюбив. Я люблю Англию и понимаю британцев - именно как наших кровных, объективных врагов, которых надо прежде всего хорошо знать.
Милый Делягин, противник в Кремле, зовут его Огрызок, так полюби его, вые.. и пожарь с чесноском....
Искренне надеюсь, что помог, тебе, Сорин!
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