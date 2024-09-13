С чего начать международное антиолигархическое движение?

Необходимость международного антиолигархического движения (об этом шла речь в предыдущей публикации) совершенно очевидна. Но главный вопрос заключается в том, как организовать такое движение?

Нам представляется, что данный процесс должен быть запущен сразу на нескольких уровнях, а именно - на государственном, законодательном и общественном.

Государственный и законодательный уровни подразумевают принятие соответствующих законов. Конкретно, это прежде всего закон о государственном суверенитете. Только не ельцинском понимании, а с позиций независимости того или иного государства, правительство и народ которого решили порвать с колониальной зависимостью. Сегодня в конституции многих государств первым пунктом конституции идёт следующая декларация: “данная конституция принята в соответствии с нормами международного права и международных организаций…” Особо одарённые граждане гордятся такой формулировкой и считают, что живут в передовой, цивилизованной стране. До них не доходит, что подобная формулировка - это декларация как раз зависимости от иностранных правительств и их рычагов влияния типа Международного валютного фонда, Всемирного банка и прочих подобных структур.

Кстати, реальный шаг к независимости за последние годы сделали афганские талибы, которые прямо заявили, что для них так называемые нормы международного права - не указ. Они хотят жить по законам шариата, и это их право.

У каждой страны и каждого народа свои традиции и свои интересы. И эти традиции и интересы не должны зависеть от “хотелок” “светочей демократии” в Лондоне и в Вашингтоне, которые за свою историю истребили больше людей, чем самые известные кровавые диктаторы. Ведь жил Советский Союз без оглядки на американский доллар. Более того, В Союзе устанавливали для доллара и прочих валют тот курс, который считали для себя наиболее подходящим. И ничего, экономика СССР не рухнула и страна и дальше продолжала бы жить, если бы её не убили иуды-компрадоры.

Поэтому, в конституции страны, правительство которой действительно заботится о благе своих граждан, а не олигархов-компрадоров, вместо либеральных клише типа “соответствия международным законам” (так и хочется спросить авторов подобных перлов: а чьим конкретно? Вы принимали участие в принятии этих законов?) следует записать: такая-то страна является суверенным государством, управляемым в соответствии с интересами её граждан и национальными традициями. Как-то так. Я не юрист и даже не сын юриста. Поэтому в тонкостях пусть разбираются специалисты, которых действительно волнует благо народа. Но суть, я думаю, ясна.

Хорошо бы, конечно, организовать что-то вроде организации стран, выступающих против диктатуры олигархата. Ведь такие страны есть и пример тому - Мали, Нигер, Буркина Фасо и, кстати, тот же Афганистан. Гамаль Абдель Нассер называл такой курс национальным достоинством. Россия сегодня едва ли сможет стать флагманом такого движения - уж слишком сильны в этой стране позиции абрамовичей и дерипасок. Хотя, как знать. В конце-концов, всё будет зависеть от воли народа, сможет ли он превратить современную империалистическую войну в антиимпериалистическую.

Что касается общественного уровня, то здесь речь идёт о лоббировании данных законодательных инициатив наиболее активными гражданами, а по большому счёту - о массовом лоббировании. Это можно делать путём петиций, например, собирая подписи неравнодушных граждан под инициируемыми законами.

Многим всё сказанное здесь покажется мало осуществимым в нынешних условиях. Но не следует забывать, что альтернативой противодействия олигархату является Третья мировая и гибель деятков, если не сотен миллионов людей. Отсидеться по принципу “моя хата с краю”, уже никому не удастся. Разве что, тем самым олигархам и их прислужникам, у которых имеются на данный случай надёжные убежища.